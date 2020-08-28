Sağlıkçılara destek

AKDAĞMADENİ Belediyesi, birçok alanda destek verdiği sağlık kurumlarına bu kez de dezenfekte cihazı hediye etti. Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, Akdağmadeni Devlet Hastanesi ve 112 Sağlık hizmetleri istasyonuna, daha etkin ve hızlı dezenfeksiyon yapılması için ULV dezenfeksiyon cihazlarını teslim ettiklerini söyledi. Başkan Yalçın, ‘’Pandemi sürecinde olağanüstü gayret gösteren sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz. Halkımızın temas, hijyen ve maske kullanımına dikkat etmesini rica ediyoruz. Unutmayalım korona değil ihmal öldürür!’’ uyarısında bulundu. (Seyfettin Sağlam)