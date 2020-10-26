Sağlıkçılar Çamlıkta buluştu

SAĞLIK Sen Yozgat İl Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen İl Divan Kurulu toplantısına, Sağlık Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Faruk Doğan da katıldı. Çamlık Otel’de düzenlenen toplantıda, Sağlık Sen Yozgat Şubesi yönetim kurulu üyeleri, temsilciler, kadın komisyonu üyeleri de hazır bulundu. Toplantıda, sağlıkçıların genel sorunları masaya yatırıldı, değerlendirmelerde bulunuldu. Sağlık Sen Yozgat Şube Başkanı Atakan Erciyas, sağlık çalışanlarının ücretlerine yönelik yapılan son açıklamayı geç kalmış, yetersiz ve muğlak bulduklarını söyledi. Erciyas, ‘’Düzenlemeler çalışanları ayrıştırıcı mahiyette olmamalıdır. Dışlayıcı ve ötekileştirici olmamalıdır. Cephenin en önünde mücadele edenler daha fazla mağdur edilmemelidir. Sağlık çalışanları dün, bugün ve daima her koşul ve şartta millet adına üzerine düşen fedakarlığı göstermekte, ancak çalışanlar adına karar verenler aynı fedakarlığı göstermekte yeterince cömert davranmamaktadırlar. Sağlık Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Üniversite Yönetimleri çalışanların haklarının teslim edilmesi noktasında cimri davranmamalıdır. Sağlık çalışanları adına yapılan taleplere kalıcı çözüm odaklı yaklaşmalıdırlar. Beklentimiz; Sağlık çalışanlarının ücretlerinin artırılması ve çalışanları ayrıştırıcı ücret politikalarına son verilmesidir’’ diye konuştu.