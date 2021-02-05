Sağlık yatırımları programa alındı

İnsan sağlığını her şeyin üstünde tuttuklarını belirten Milletvekili Başer, yoğun gayretleri neticesi yatırım programına alınan Aile Sağlığı Merkeziyle ilgili proje çalışmalarına başladıklarını ve ihale sürecini de yakinen takip ettiklerini söyledi. Aile Sağlığı Merkezi ve 112 hizmet noktasının Yozgat’ın nüfus yapısı ve insan yoğunluğu en fazla olan mahallelerinden İstanbulluoğlu Mahallesinde yapacaklarını belirten Başer, Merkezin aynı zamanda Tuzkaya, Mutafoğlu, Aşağı Çatak, Yukarı Çatak ve Agah Efendi Mahallelerine hizmet vereceğini belirtti. İktidarları döneminde liderleri Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde Türkiye’nin sağlık alanında çağ atladığını, pandemi sürecinde sağlık alanındaki başarılarıyla dünyanın takdirini kazandığını vurguladı. Başer, Türkiye’nin sağlık alanındaki yatırımlarından Yozgat’ın da nasibini aldığını anlattı. Milletvekili Başer, Türkiye’nin İlk Şehir Hastanesini Yozgat’a kazandırmanın haklı gururunu yaşadıklarını, Yozgat Şehir Hastanesi’nin bugüne kadar 3 milyonu aşkın hastaya hizmet verdiğini, Bölge Hastanesi gibi çalıştığının altını çizdi. Başer, ‘’Yozgat Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinin hizmete girmesiyle birlikte Yozgat’tan başka illere hasta sevki yok denecek seviyeye indi’’ dedi. Yerköy Devlet Hastanesinin temelini attıklarını, Çandır Devlet Hastanesinin de ihalesini yaptıklarını açıklayan Başer, Yerköy ve Çandır Devlet Hastanelerinin yapılmasıyla birlikte Yozgat’ta yenilenmedik ilçe hastanesinin kalmayacağını vurguladı. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın şiarıyla millete hizmet ettiklerine vurgu yapan Başer, Sağlık hizmetlerine Yozgat insanının rahatça ulaşabileceği fiziki ortamlar sağlamak için gayret gösterdiklerini bu mihvalde Sarıkaya, Akdağmadeni, Yozgat merkez, Yerköy ve Sorgun’da Aile ve Toplum Merkezlerinin inşaatlarının yıl sonuna kadar tamamlayarak Yozgat insanının hizmetine sunacaklarını söyledi. Yozgat’ı Tarım ve hayvancılık, Sanayi ve Sağlık alanında geliştirmek için kıyasıya mücadele verdiklerini belirten Başer, Havalimanı, Hızlı Tren, Bozok Organize Sanayi Bölgesi yatırımları tamamlandığında Yozgat’ın kimlik değişimi yaşayacağını, yarınlarının daha güzel olacağını da bildirdi.