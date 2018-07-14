Sağlık turizminde merkez olacak

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Türkiye’nin ilk şehir hastanesinin Yozgat’ta hizmete girdiğini, bununla birlikte Bozok Üniversitesi’ne ait yeni hastanenin de hizmet vermeye başladığını hatırlattı.

Her iki hastanenin de şu anda sadece Yozgat ile sınırlı kalmayarak farklı illerdeki insanlara da hizmet verdiğini belirten Vali Yurtnaç, “Hastanelerimiz buradaki termal kaynaklar ile birleşirse, Yozgat termal sağlık turizmine kapı açacaktır. Havaalanı bunu destekleyecektir, hızlı tren bunu destekleyecektir. Yozgat uzun vadede sağlık turizminde merkez olacaktır” şeklinde konuştu.