Sağlık-Sen Türkiye buluşması

SAĞLIK ve sosyal hizmet çalışanları kolunun üye sayısı olarak en büyük sendikası olan Sağlık-Sen, binlerce teşkilat mensubuyla Türkiye Buluşmasını gerçekleştirdi. Etkinliğe Sağlık-Sen Yozgat Şube Başkanı Atakan Erciyas da katıldı. Etkinlikte, Sağlık-Sen’in ülkemizin milli çıkarlarını koruma, kazanımlar elde etme çabalarının yanında olduğuna vurgu yapıldı. Sağlık hizmetlerine erişimin önündeki engeller kaldırılıp, memnuniyetin arttığının altı çizilen toplantıda, ‘Ancak bu değişime rağmen yeteri düzeyde istihdamın yapılmamış olması çalışanların iş yükünün artmasına ve aile uyumunun bozulmasına sebep olmuştur’ görüşüne yer verildi.