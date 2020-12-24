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Sağlık personeline moral

Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Mustafa Kozan, hastane yöneticileriyle birlikte pandemi sürecinde 7/24 esasına göre çalışmalarını sürdüren sağlık personelini ziyaret edip, moral takviyesinde bulundu.

24 Aralık 2020 Perşembe 00:10
Sağlık personeline moral

YOZGAT Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Mustafa Kozan, hastane yöneticileriyle birlikte servis ziyaretinde bulunarak, çalışanlara moral verdi. Başhekim Kozan, içerisinde bulunduğumuz yoğun pandemi döneminde ön saflarda yer alan yoğun bakımda hizmet veren sağlık personelinin morale ihtiyacının bulunduğunu belirtti, Kozan, ‘’Uzun süreçten beri zorlu pandemi içerisinde bulunmaktayız. Bu süreç başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere tüm herkesi de olumsuz anlamda etkiledi. Üstlerimiz ve biz hastane yöneticileri de elimizden geldiğince personellerimizin isteklerini yerlerine getirmeye çalışsak da personellerimizin moral ve motivasyonlarını artırmak için de bizlere görev düşmektedir’’ dedi. Başhekim Kozan, ailelerinden, sevdiklerinden uzak şekilde bu sürecin atlatılması için çabalayan bütün koronavirüs savaşçılarına desteklerinden dolayı teşekkür etti, tüm hastalara da acil şifalar diledi. 

Anahtar Kelimeler:
Sağlık Personeline Moral
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