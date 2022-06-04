Sağlık ocakları incelendi

Yozgat İl Genel Meclisi Üyesi Abdulbaki Karataş, Çayıralan ilçe merkezinde toplum sağlığı merkezimize bağlı Konuklar sağlık evinde 1 ebe, Curali sağlık evinde 1 ebe, Çokradan sağlık evinde 1 ebe ve Yukarıyahyasaray sağlık evinde 1 ebe görev yaptığını, görevlerine aktif olarak devam ettiklerini söyledi. Menteşe ve Evciler sağlık evlerine personel ataması yapılmadığını dile getiren Karataş, her iki sağlık evinin pasif durumda olduğunu belirtti. Pandemi döneminde Konuklar kasabası ebesi ile Çokradan mahallesinde görevli ebe Çayıralan Toplum sağlığı merkezine geçici görevle hizmet vermek amacıyla ilçeye çekildiğini vurgulayan Karataş, ‘’İlçede bulunan aktif sağlık evlerinin dış tabelasının 'Sağlık Bakanlığı Kurumsal Kılavuzuna’ uygun olduğu, binaların çevresinin temiz ve bakımlı olduğu, dış cephe boyalarının olduğu, çalışma ve poliklinik odası, gebe izlem ve aile planlaması odası, çalışma ve poliklinik odası, rampa ve korkulukların olduğu, asansöre ihtiyaç olmadığı, iç bakım ve temizliğinin yeterli olduğu tespit edilmiştir. Kapalı olup personeli bulunmayan Evciler ve Menteşe sağlık evlerinin fiziki şartlan yetersiz olduğu, personeli olan aktif durumdaki sağlık evlerinde ise hizmet verilmekte olduğu, eksik olan fiziki şartlarda imkanlar dahilinde tamamlandığı gerek yerinde yapılan incelemelerden ve gerekse ilgililerinden alına bilgilerden anlaşılmıştır’’ dedi. İhsan Çelikkaya