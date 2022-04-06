Sağlık Ocağı tadilata alındı

Özükavak Belediye Başkanı Oğuz Ünal, beldede atıl durumda olan Sağlık Ocağı ile ilgili olarak yaptıkları girişimlerin sonuç verdiğini söyledi. Seçim beyannamesinde de yer alan Sağlık Ocağı’nın bakım ve onarımı için gerekli çalışmaların başladığına dikkat çeken Ünal, ‘’Yıllarca virane bakımsız ve harabe olan kasabamıza girildiğinde utanç verici bir tablo sergileyen devletimizin hizmet amaçlı yapmış olduğu sağlık ocağımızı baştan aşağıya yeniliyoruz. Bakım, onarım, iç, dış ve çevre düzenlemesi restorasyon çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor’’ dedi.