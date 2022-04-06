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Sağlık Ocağı tadilata alındı

Yozgat’ın Çekerek ilçesine bağlı Özükavak beldesinde, Belediye tarafından atıl durumda bulunan Sağlık Yozgat’ın Çekerek ilçesine bağlı Özükavak beldesinde, Belediye tarafından atıl durumda bulunan Sağlık Ocağı’nda tadilat çalışmaları başlatıldı. Ocağı’nda tadilat çalışmaları başlatıldı.

06 Nisan 2022 Çarşamba 00:59
Sağlık Ocağı tadilata alındı

Özükavak Belediye Başkanı Oğuz Ünal, beldede atıl durumda olan Sağlık Ocağı ile ilgili olarak yaptıkları girişimlerin sonuç verdiğini söyledi. Seçim beyannamesinde de yer alan Sağlık Ocağı’nın bakım ve onarımı için gerekli çalışmaların başladığına dikkat çeken Ünal, ‘’Yıllarca virane bakımsız ve harabe olan kasabamıza girildiğinde utanç verici bir tablo sergileyen devletimizin hizmet amaçlı yapmış olduğu sağlık ocağımızı baştan aşağıya yeniliyoruz. Bakım, onarım, iç, dış ve çevre düzenlemesi restorasyon çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor’’ dedi. 

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