Sağlık Merkezi açılsın!

HP Yozgat Milletvekili Ali Keven, ilçe ziyaretleri kapsamında uğradığı Paşaköy’de vatandaşların talebini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya yönelttiği soru önergesi ile iletti. Milletvekili Keven, Yozgat’ın Şefaatli ilçesine bağlı Paşaköy'de daha önce belediyelik iken yapılan, küçük bir hastaneyi andıran, lojmanı bulunan Sağlık Merkezinin bölge halkına hizmet vermesi için biran önce açılması gerektiğini söyledi. Keven, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yanıtlanması istemiyle TBMM Başkanlığına verdiği önergesinde ise, ‘’Bulunduğu konum ve fiziki şartları gereği küçük bir hastane gibi yapılmış olan Paşaköy sağlık merkezinin ebe, hemşire, sağlık memuru ve hizmetli kadroları temin edilerek yeniden hizmete açılması planlanmakta mıdır? Milli servet olan bu sağlık merkezinin yerinde de görüleceği paslı ve kapalı bir kapısı, otlarla kaplanmış bir bahçesi, maalesef yırtılmış Türk Bayrağı ile terk edilmiş görüntüsü bölge halkının vicdanını yaralamaktadır. Milli servetimiz olan bu sağlık merkezi pandemi koşullarında öneminin de hissedildiği bu günlerde kadro temin edilerek hizmete açılabilir mi?’’ sorularına yanıt istedi.