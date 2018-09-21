Sağlık masaya yatırıldı

Sağlık Müdürü Fatih Şahin’in düzenlediği toplantıda, basın mensupları vatandaşların sağlık hizmeti alırken yaşadığı sorun ve sıkıntıları iletti. İl Sağlık Müdürü Fatih Şahin, doktor eksikliğinin yaşandığı bölümlerle ilgili, bakanlıktan doktor talep ettiklerini, bazı özel ihtisas alanlarında doktor eksikliği bulunduğunu belirtti. Doktor Fatih Şahin, şehir hastanesinin hizmete girmesiyle, doktor sayısının ikiye katlandığını, il dışına yapılan sevk sayılarının da düştüğünü söyledi. Birkaç bölüm dışında doktor sıkıntısı yaşamadıklarını dile getiren Şahin, Yozgat Şehir Hastanesinin hizmete girmesiyle sağlıkta hizmet standardının yükseldiğini anlattı. Şahin, daha önce devlet hastanesinin 400 yatak kapasitesi ile 30 bin 381 metrekare kapalı alanda hizmet verdiğini şehir hastanesininse 475 yatak kapasitesiyle 141 bin 120 metrekare kapalı alanda hizmet sunduğunu belirtti. Şahin, şehir hastanesinde doktor sayısının ikiye katladığını vurgulayarak, "Devlet Hastanesinde uzman hekim yayımız ortalama 67 iken, şehir hastanesinde bu sayımız ortalama 109 dur. Aynı şekilde pratisyen hekim sayımız da 7'den 17'ye çıkmıştır. Poliklinik sayımızın artmasıyla birlikte il dışına yapılan hasta sevk oranlarımız da düşmüştür. 2016'da 6,5 olan aylık hasta sevk sayımız 1,5'lara kadar düşmüştür " diye konuştu.

Eksik branşlarda doktor atamalarının yapılmaya başladığını da ifade eden Şahin, “Çocuk kardiyoloji, onkoloji, hematoloji, pediatri ve mikrobiyoloji uzmanları ile 15 pratisyen hekim ataması yapıldı. Yakın zamanda hastanemizde göreve başlayacaklar” şeklinde konuştu.