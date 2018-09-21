Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
97988
ALTIN
242.624
DOLAR
6.2610
STERLİN
8.2352
EURO
7.3524

Sağlık masaya yatırıldı

YOZGAT Sağlık Müdürü Fatih Şahin düzenlediği basın toplantısıyla Yozgat’ın sağlık alanındaki durumunu anlattı.

Sağlık masaya yatırıldı

YOZGAT Sağlık Müdürü Fatih Şahin düzenlediği basın toplantısıyla Yozgat’ın sağlık alanındaki durumunu anlattı.

21 Eylül 2018 Cuma 07:00
130 Okunma
Sağlık masaya yatırıldı

Sağlık Müdürü Fatih Şahin’in düzenlediği toplantıda, basın mensupları vatandaşların sağlık hizmeti alırken yaşadığı sorun ve sıkıntıları iletti. İl Sağlık Müdürü Fatih Şahin, doktor eksikliğinin yaşandığı bölümlerle ilgili, bakanlıktan doktor talep ettiklerini, bazı özel ihtisas alanlarında doktor eksikliği bulunduğunu belirtti. Doktor Fatih Şahin, şehir hastanesinin hizmete girmesiyle, doktor sayısının ikiye katlandığını, il dışına yapılan sevk sayılarının da düştüğünü söyledi. Birkaç bölüm dışında doktor sıkıntısı yaşamadıklarını dile getiren Şahin, Yozgat Şehir Hastanesinin hizmete girmesiyle sağlıkta hizmet standardının yükseldiğini anlattı. Şahin, daha önce devlet hastanesinin 400 yatak kapasitesi ile 30 bin 381 metrekare kapalı alanda hizmet verdiğini şehir hastanesininse 475 yatak kapasitesiyle 141 bin 120 metrekare kapalı alanda hizmet sunduğunu belirtti.  Şahin, şehir hastanesinde doktor sayısının ikiye katladığını vurgulayarak, "Devlet Hastanesinde uzman hekim yayımız ortalama 67 iken, şehir hastanesinde bu sayımız ortalama 109 dur. Aynı şekilde pratisyen hekim sayımız da 7'den 17'ye çıkmıştır. Poliklinik sayımızın artmasıyla birlikte il dışına yapılan hasta sevk oranlarımız da düşmüştür. 2016'da 6,5 olan aylık hasta sevk sayımız 1,5'lara kadar düşmüştür " diye konuştu.

Eksik branşlarda doktor atamalarının yapılmaya başladığını da ifade eden Şahin, “Çocuk kardiyoloji, onkoloji, hematoloji, pediatri ve mikrobiyoloji uzmanları ile 15 pratisyen hekim ataması yapıldı. Yakın zamanda hastanemizde göreve başlayacaklar” şeklinde konuştu.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
İŞKUR kurs düzenliyor
İŞKUR kurs düzenliyor
Müslüman oldular
Müslüman oldular
Ehlibeyt anıldı
Ehlibeyt anıldı
Anadolu Gençlik’ten anlamlı kampanya
Anadolu Gençlik’ten anlamlı kampanya
Mezarlıklara düzenleme
Mezarlıklara düzenleme
Çiğdemli’ye Kültür Evi ve spor tesisi
Çiğdemli’ye Kültür Evi ve spor tesisi

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim