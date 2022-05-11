‘Sağlık için hareket günü’

İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde paydaş kurumlarla birlikte gerçekleştirilen yürüyüş ile ilgili Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Mehmet Parlak, “10 Mayıs ‘Sağlık İçin Hareket Günü’ olarak tüm dünya genelinde bu tarz faaliyetler yapılıyor. Bizde, İl Sağlık Müdürlüğü olarak paydaş kurumlarla beraber bir yürüyüş gerçekleştirdik. Sağlıklı bir hayat için her zaman hareket etmek lazım yürümek lazım. Spor hayatımızın ayrılmaz bir parçası olması gerekiyor. Herkese bol hareketli günler diliyorum” dedi. •Muhammed Üstüntaş•