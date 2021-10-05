Sağlık için denetim

Yerköy Belediyesi zabıta ekipleri, Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz’ın talimatıyla gıda denetimi gerçekleştirdi. Başkan Yılmaz, ilçe merkezinde bulunan market ve gıda ürünleri satış noktalarını tek tek denetlenmeye başlandığını söyledi. Denetlemeler esnasında tarihi geçmiş ürünlerin imha edilmesi için el konulduğunu, belirten Yılmaz, ‘’Belediye Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz, gıda işletmelerine yönelik rutin olarak düzenlenen gıda denetimlerine başlamış bulunmaktadır. İlçemizde bulunan birçok market, manav ve gıda sektörü ile uğraşan işletmeler ekiplerimizce denetlenmiştir’’ dedi. Yılmaz, denetlemeler esnasında tarihi geçmiş ürünlere, imha edilmek üzere el konulduğunu aktardı. Yılmaz, ‘’Denetimlerimizde iş yeri eksiklerinin giderilmesi için iş yeri sahiplerine gerekli uyarılar yapıldı. Belediye hizmetlerinde en önemsediğimiz konulardan biri halk sağlığıdır. Halkımızın sağlığı için gıda ile ilgili tüm işletmelerde belediyemizin denetimleri sürecektir’’ diye konuştu. Vatandaşların da tarihi geçmiş ürün konusunda daha duyarlı davranmaları gerektiğini ifade eden Başkan Yılmaz, ilçe halkının özellikle bu tür ürünlerle karşılaştıklarında 153 zabıta şikâyet hattını aramaları konusunda uyardı. •Ferhat Kayhan / Yerköy•