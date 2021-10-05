Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1394.37
ALTIN
503.78
DOLAR
8.8555
STERLİN
12.0840
EURO
10.3195

Sağlık için denetim

Yozgat’ın Yerköy ilçesinde sağlık açısından zararlı gıdalar yapılan denetimler sonucunda toplanıp, imha edildi

05 Ekim 2021 Salı 00:31
Sağlık için denetim

Yerköy Belediyesi zabıta ekipleri, Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz’ın talimatıyla gıda denetimi gerçekleştirdi. Başkan Yılmaz, ilçe merkezinde bulunan market ve gıda ürünleri satış noktalarını tek tek denetlenmeye başlandığını söyledi. Denetlemeler esnasında tarihi geçmiş ürünlerin imha edilmesi için el konulduğunu, belirten Yılmaz, ‘’Belediye Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz, gıda işletmelerine yönelik rutin olarak düzenlenen gıda denetimlerine başlamış bulunmaktadır. İlçemizde bulunan birçok market, manav ve gıda sektörü ile uğraşan işletmeler ekiplerimizce denetlenmiştir’’ dedi. Yılmaz, denetlemeler esnasında tarihi geçmiş ürünlere, imha edilmek üzere el konulduğunu aktardı. Yılmaz, ‘’Denetimlerimizde iş yeri eksiklerinin giderilmesi için iş yeri sahiplerine gerekli uyarılar yapıldı. Belediye hizmetlerinde en önemsediğimiz konulardan biri halk sağlığıdır. Halkımızın sağlığı için gıda ile ilgili tüm işletmelerde belediyemizin denetimleri sürecektir’’ diye konuştu. Vatandaşların da tarihi geçmiş ürün konusunda daha duyarlı davranmaları gerektiğini ifade eden Başkan Yılmaz, ilçe halkının özellikle bu tür ürünlerle karşılaştıklarında 153 zabıta şikâyet hattını aramaları konusunda uyardı. •Ferhat Kayhan / Yerköy• 

Anahtar Kelimeler:
Sağlık Için Denetim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YOZGAT UNUTULDU!
YOZGAT UNUTULDU!
Hayvanlar güvenli ellerde
Hayvanlar güvenli ellerde
Islah çalışması devam ediyor
Islah çalışması devam ediyor
ÇOCUKLARIN MUTLU OLDU
ÇOCUKLARIN MUTLU OLDU
Şekerde üretim zamanı
Şekerde üretim zamanı
Ceviz Dalında satıldı
Ceviz Dalında satıldı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim