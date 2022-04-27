Sağlık evlerine inceleme

Yozgat İl Genel Meclis Üyesi Ekrem İlker, Yozgat’ın Çandır ilçesinde bulunan 2 adet Aile Sağlığı merkezinin hastanenin statüsünden dolayı ilçe hastane binası içerisinde bulunduğunu söyledi. İlker, hastanenin Aile Sağlığı Merkezi bölümünün her ne kadar rutin bakıma ve yenilenme çalışmalarına ihtiyacı olsa da ilçede devam etmekte olan yeni hastane binasının bu yılsonuna teslimi planlandığı için bu ihtiyaçları kısa süreli ötelemenin kamu yararına olduğunu belirtti. Ayrıca ilçeye bağlı köylerden Kozan sağlık evi, Büyükkışla sağlık Ocağının bulunduğunu hatırlatan İlker, ‘’Köylerde sağlık ihtiyaçlarını sözleşmeli aile hekimi doktorlar tarafından planlı bir şekilde Mobil Sağlık Hizmeti düzenlenerek karşılanmaktadır ve bu mobil sağlık hizmetleri sağlık evlerinde veya sağlık ocaklarında yapılmaktadır. Büyükkışla köyünde bulunan sağlık ocağı binasının atıl durumda olduğu, büyük bakım ve onarım ve yenileme ihtiyacı bulunmaktadır. Kozan köyünde bulunan sağlık evinin boya-badana ihtiyacına ek olarak çatı bakımına ihtiyaç duyulduğu gerek yerinde yapılan incelemelerde ve gerekse ilgililerinden alınan bilgilerden anlaşılmış olup, bakım ve onarımlarıyla ilgili müdürlükçe yaptırılması komisyonumuzca uygun görülmüştür’’ dedi. •Mustafa Babayiğit•