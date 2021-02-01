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Sağlık ekibi mahsur kaldı

Çayıralan ilçesinde köydeki hastaya müdahale için yola çıkan ekip, kar nedeniyle mahsur kalınca imdada jandarma yetişti.

01 Şubat 2021 Pazartesi 00:41
Sağlık ekibi mahsur kaldı

ÇAYIRALAN ilçesinde köydeki hastaya müdahale için yola çıkan sağlık ekibi mahsur kaldı. Jandarmanın müdahalesiyle kurtarıldı. Edinilen bilgilere göre, Çayıralan İlçe Sağlık Müdürlüğüne bağlı ekipler, İnönü Köyünden gelen hasta ihbarına müdahale için yola çıktı. Sağlık ekiplerini taşıyan araç, yoğun kar yağışı nedeniyle köye ulaşamadan yolda mahsur kaldı. Jandarma ekipleri, yapılan ihbar üzerine İnönü Köyüne doğru yola çıktı ve sağlık ekibine ulaştı. Sağlık ekibine çay ikramında bulunan görevliler, daha sonra da kara saplanan sağlık aracını kurtardı. Sağlık ekibi İnönü köyüne gitti. 

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Sağlık Ekibi Mahsur Kaldı
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