Sağlık çalışanlarının talepleri var!

Tuncal yaptığı yazılı açıklamada, ‘’Bu nedenle sağlık çalışanlarının ekonomik haklarında makul ve kapsayıcı bir iyileştirme yapılmalıdır. Ek ödemelerin 3 ay tavandan verilmesi olumlu olmakla birlikte süresi, sürekliliği ve kapsamı konusunda yeniden değerlendirme yapılmaya muhtaçtır. Döner sermayede adaletsizlik giderilmeli, sürekli hale getirilmeli ve emekliliğe esas olmalıdır. Sağlık hizmetleri ekip işidir. Her arkadaşımızın emeği de çok değerlidir. Maruz kaldığı riskte ayrı önemlidir’’ dedi. Tuncal, Sağlık Kurum ve kuruluşlarında sağlık, teknik, idari, yardımcı hizmetlerde görevli olan her çalışanın da fedakârca görevinin başında olduğunu hatırlattı. Tuncal, Sağlık Kurum ve kuruluşlarında görev yapan tüm personelin herhangi bir ayrıma tabi tutulmadan bundan yararlandırılması gerektiğini, Döner Sermaye tavan ödemelerinin en az sabit ödeme tutarı kadar olması gerektiğinin altını çizdi. Tuncal, ‘’Bir başka önemli husus koruyucu ekipman ve malzeme eksikliği ile ilgilidir. Sağlık Bakanlığı yöneticileri ile Genel Başkanımızın yaptığı görüşmelerde kendileri bu konuda bir eksiklik olmadığını ifade etmişlerdir. Fakat sahada çalışan arkadaşlarımızdan eksiklikle ilgili çokça şikayet gelmektedir. Bakanlık gönderdik, çalışan gelmedi diyorsa arada ulaştırmakla yükümlülerin ihmali var demektir. Bu sorun araştırılmalı, mesele acilen çözülmelidir’’ diye konuştu. Türk Sağlık Sen Yozgat Şube Başkanı Hayati Tuncal, Sağlık Bakanlığı personel eksikliğinin giderilmesi konusunda 32 bin olarak açıklanan yeni istihdamın bugünkü ilanla birlikte sadece 18 Bininin sözleşmeli sağlık çalışanı olacağının görüldüğü kaydetti. 14 Binde sürekli işçi alınacağını bildiren Tuncal, açıklamasında ‘’İş yükü ve personel eksikliği göz önünde bulundurulduğunda 18 Bin rakamı çok yetersizdir. En az 50 bin alım yapılması gereklidir. Üniversite Hastaneleri içinde 3 bin alım yapılacağı Genel Başkanımızın yaptığı görüşmelerde ifade edilmişti. Üniversite hastaneleri için bu alımla ilgili de ilana çıkılmalı, sayısının daha da arttırılması için çalışma yapılmalıdır’’ ifadelerine yer verdi.