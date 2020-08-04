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Sağlık çalışanlarına 3 bin maske daha

Sarıkaya Belediyesi, sağlık çalışanları için 3 bin maskeyi daha Sağlık Müdürlüğüne teslim etti.

04 Ağustos 2020 Salı 00:21
Sağlık çalışanlarına 3 bin maske daha

SARIKAYA Belediyesi, pandemi sürecinin başladığı dönem içerisinde vatandaşlara, kamu çalışanlarına ve özellikle sağlık çalışanlarına verdiği maske desteğini sürdürüyor. Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, Sağlık çalışanları için İlçe Sağlık Müdürlüğüne temin ettiği 3 bin tıbbi maskeyi teslim etti. Başkan Açıkel, Sarıkaya Belediyesi olarak ilk önce sağlık çalışanlarına 2 bin maske dağıtımını yaptıklarını, süreç içerisinde hem sağlık çalışanlarına hem de kamu personeline, sağlık çalışanlarına tıbbi maske dağıtımlarını, taleplere bağlı olarak sürdürdüklerini kaydetti.

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Sağlık çalışanlarına 3 Bin Maske Daha
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