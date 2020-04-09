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Sağlık çalışanları için yüz siperliği

YENİ tip korona virüs tedbirleri kapsamında Yozgat Mustafa Kemal Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri, sağlık çalışanları için yüz siperliği üretiyor.

09 Nisan 2020 Perşembe 03:34
Sağlık çalışanları için yüz siperliği

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, ülke olarak koronavirüse karşı topyekun mücadele verildiğini söyledi.  Bu mücadelede özellikle mesleki teknik liselerin çok büyük gayretle çalıştığını vurgulayan Yazıcı, "Okullarımızda görevli öğretmenlerimiz sağlık çalışanlarımız için yüz siperliği, halk eğitim merkezlerimizde de usta öğreticilerimiz tarafından cerrahi tek kullanımlık maske üretilmektedir" dedi.

Yazıcı, çalışmaları İl Sağlık Müdürlüğü ile koordineli yürüttüklerini anlatarak, "Okulumuzun plastik alanında görevli öğretmenlerimiz yüz siperliğinin aparatlarını üretiyor, müdürlüğümüzdeki öğretmenlerimiz de bu aparatları birleştiriyor. Günlük ortalama 400-500 adet üretim yapılıyor. Halk eğitim merkezlerimizde de bugüne kadar 20 bin cerrahi maske üretilerek sağlık çalışanlarına teslim edildi. Üretimlerimiz talepler doğrultusunda bundan sonra da devam edecek" diye konuştu.

Plastik alanı öğretmeni Erol Tarak da önce yüz siperliği örneklerinden kalıp çıkardıklarını daha sonra da okulun plastik baskı makinesinde dakikada 2 adet üretim yaptıklarını belirtti.

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Sağlık çalışanları Için Yüz Siperliği
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