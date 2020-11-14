Sağlığınız için kurallara uyun

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Köse, zor bir süreç geçirdiğini belirterek, herkesi tedbirli olmaya davet etti. Diğer taraftan Yozgat'ta cadde ve sokaklarda denetim yapan polis, vatandaşları maske, mesafe, hijyen kuralları ile sigara yasağına karşı uyardı. Polis, Meydan Yeri'nde maskesini uygun takmayan 2 kişi hakkında ise tutanak tuttu. Tutanak tutulan kişilerden Fazıl Zafer, cenazesinin olduğunu, bu nedenle dalgın olmasından dolayı maskeyi uygun şekilde takmayı unuttuğunu söyledi. Kent sakinlerinden Ahmet Karataş da maskeye, sosyal mesafeye, temizliğe herkesin dikkat etmesi gerektiğini dile getirdi. Karataş, "Maskeye, mesafeye ve temizliğe dikkat etmezsek hepimizin gideceği yer yoğun bakımdır. Yoğun bakım mı iyi sokakta gezmek mi iyi bunu düşünerek hareket edelim. Her şeyi devletimizden bekleyemeyiz, kurallara bizim de en iyi şekilde uymamız gerekir" dedi. Yozgat valisi Ziya Polat ise, vatandaşların sağlığı için kurallara uymalarını istedi.