Sağlamer, ‘adayım’ dedi

-Türk Yerel Hizmet Sendikası Genel Kurulu’nda Genel Başkanlık için Yozgatlı aday konuşulacak...

Yozgat’ta ülkücü camia içerisinde birçok aktif görev üstlenen, çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görev alan Uğur Sağlamer, Türk Yerel Hizmet Sen’in genel başkanlığına talip olduğunu, ‘Liyakat esaslı, ahde vefalı bir seçim olmasını temenni ediyorum. Ben bu camianın içerisinde sahadan geldim, mücadele verdim. Üyelerimiz adına bu mücadelemi sürdüreceğim’ diyerek, duyurdu.

Uğur Sağlamer, ülkücü kimliğiyle eğilmeden, bükülmeden, baskı ve zulümler karşısında yılmadan şube başkanlığı görevini yürüttüğünü, genel başkanlığa seçilmesi durumunda da aynı azim ve inanç ile çalışacağını belirtti.

Genel Başkan Adayı Uğur Sağlamer, son günlerde MHP genel merkezini ziyaret ederek, kendini ispatlamaya çalışan isimlere de dikkat çekerek, “Benim ait olduğum camia, yuva ve bugüne kadar ki çizgim ve duruşum net olduğu için bu tür işlere gerek duymuyor, kimliğimi ve kişiliğimi ispatlama ihtiyacı hissetmiyorum” diye konuştu.

Sağlamer, “Türkiye Kamu Sen bir duruşun adıdır. Bu sendikanın omurgası Türk Milliyetçilerinden oluşur ayrıca vatansever her vatandaşı da kucaklar. MHP’yi ziyaret ederek isim ön plana çıkarmaya çalışanlara karşı Uğur Sağlamer olarak adayım, iddialıyım” ifadelerini kullandı. Sağlamer, yapılacak genel kurulda tüm delegelerin oyuna talip olduğunu, destek istediğini sözlerine ekledi.

