Saflaştırma sistemi alınacak

KENEVİRE dayalı sanayinin Yozgat ve yöresinde çeşitlenmesi, kenevirin bütün biyokütlesinin endüstriye kazandırılması hedefleriyle ‘Endüstriyel Kenevir’ alanında ihtisaslaşan Yozgat Bozok Üniversitesi, Kenevir saflaştırma sistemi alımı için ihaleye çıktı. Kenevir Saflaştırma Sistemi alımının Kamu İhale Kanununun ilgili maddesine göre açık ihale usulü ile yapılacağı açıklandı. Kenevir Saflaştırma Sistemi ile ilgili ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabileceği kaydedildi. Yozgat Bozok Üniversitesi Kenevir Araştırmaları Enstitüsü tarafından teslim alınacak ürünün, sözleşmenin imzalanmasına müteakip 120 gün içerisinde yapılması gerektiğinin altı çizildi. Yozgat Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kampüsü İdari Birimler Binası İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı’nda 1 Haziran 2021 tarihinde yapılacak ihale saat 11.00’da başlayacak.