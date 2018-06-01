Yozgat Belediyesi geçmişte Çapanoğlu Büyük Cami’nin kuzey kapı girişinde bulunan, zaman içerisinde kaldırılan sadaka taşının benzerini yeniden caminin içine yerleştirdi. Türk-İslam medeniyetinde önemli bir yere sahip olan sadaka taşının, Büyük Cami’ye yeniden yerleştirilmesiyle bazı vatandaşların taşa para bıraktığı gözlemlendi. Şehirdeki ucube ve vasat binaları yıkarak il merkezine nefes aldıran, bunun yanı sıra medeniyet ve kültür alanında yaptığı çalışma ve projelerle Yozgatlı vatandaşların takdirini kazanan Belediye Başkanı Kazım Arslan’a vatandaşlar bu çalışmadan dolayı teşekkür etti. Belediye Başkanı Arslan, ecdat tarafından Büyük Cami’ye konulan sadaka taşının, zaman içerisinde kaybolduğunu veya kaldırıldığını hatırlatarak, “Biz de yeniden cami bahçesine aslına uygun bir sadaka taşı yerleştirerek bu irfanı, bu edebi, bu hassasiyeti, bu medeniyeti yeniden yaşatmak istedik” dedi.

SADAKA TAŞI NEDİR?

Yozgatlı akademisyen Prof.Dr. Hakkı Acun’dan alınan bilgiler doğrultusunda hazırlanan kitabede sadaka taşı şöyle anlatılıyor: “Türk İslam toplumu; iffet ve hayasından dolayı fakirliğini gizleyenler, onun ve vakarından dolayı ihtiyaçlarını kimseye açmayanlar için, ince ve farkı yardım, destek ve himaye metotları bulmuştur. Onlara ‘Alan el’ olmanın utanç ve ezikliğini yaşatmamak için gayet zarif yardım şekilleri geliştirmiştir. Böylece ‘Alan el’ utançtan, ‘Veren el’ de gurur ve riyadan korunmuştur. Sadaka Taşları cami, türbe, cadde ve sokakların saklı köşelerinde, mezarlık, han hamam gibi ticaretin yoğun olduğu ve ihtiyaç duyulan her yerde, kırık sütun parçası, niş, kovuk ve düz taş kelinde olurdu. Üzerleri hafifçe oyuk olan bu taşlara, kimsenin olmadığı vakitlerde, sabah ve yatsı namazına giderken madeni paralar bırakılırdı. İhtiyaç sahibi ihtiyacı kadar alır, başkalarının faydalanabilmesine de özellikle dikkat edilirdi”.

Haber:Mustafa TEKER

