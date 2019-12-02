Sabah Namazında buluştular

Tarihi Çapanoğlu Büyük Cami’de sabah namazı ile başlayan etkinlik, kahvaltı programı ile devam etti. Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, bu tür organizasyonların önemine değinerek, ‘’Birlik Vakfı’nın gayesi; Geleceğin teminatı olan insanımızın inançlı, vatansever, kültürlü ilmi seviyesi yüksek, çağdaş bilimsel ve teknolojik bilgilere sahip birer şahsiyet olmalarını sağlamak, milletimizin birlik ve huzur içinde kalkınma ve gelişmesine katkıda bulunmaktır’’ dedi. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse de, belediye olarak gençlere önem verdiklerini, kültürel ve sosyal faaliyetlerini desteklediklerini söyledi. Yozgat Birlik Vakfı Başkanı Harun Caner ise katılımcılara teşekkür etti.