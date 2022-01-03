Sabah namazında buluştular

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından başlatılan proje ile Yozgat İl Müftülüğü tarafından yılın il gününde ‘Ailece Camide milletçe Duadayız’ temalı sabah namazı buluşması düzenlendi. Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünün başlattığı Sabah namazında Ailece Camide milletçe Duadayız programı kapsamında tüm ülke çapında sabah namazı buluşması gerçekleştirildi. Her yaştan kadın-erkek, çoluk-çocuk, genç-yaşlı ailece her kesimin katıldığı buluşma 1 Ocak 2022 Cumartesi günü sabah namazında il merkezinde Tarihi Çapanoğlu Büyük Camii’nde gerçekleştirildi. Program kapsamında; Sabah namazından önce Fetih Suresi okundu, Sabah Namazı idrak edildi, Aşrı Şerifler okundu, tesbihatlar yapılıp ardından dualar edildi. Program sonrasında vatandaşlarımıza ikramlarda bulunuldu.

SORGUN SABAH NAMAZINDA BİR ARAYA GELDİ

Öte yandan Sorgun İlçe Müftülüğü tarafından yılın ilk gününde yine Ailece Camide milletçe Duadayız temalı sabah namazı buluşması düzenlendi. Namaz İlçe merkezinde Salih Paşa Camii’nde gerçekleştirildi.