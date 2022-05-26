Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

‘Sabah Namazı Gençlik Buluşması’

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde, Müftülük tarafından Yeşilova Caminde ‘Sabah Namazı Gençlik Buluşması’ etkinliği düzenlendi.  

26 Mayıs 2022 Perşembe 00:47
‘Sabah Namazı Gençlik Buluşması’

Buluşmaya katılan gençlere teşekkür eden Müftü Mustafa Kayış, "Genç olup da namaz kılmak, namazı eda etmek çok anlamlı. Bu genç yaşta, uykunun tatlı zamanında kalkıp namaza gelmek çok anlamlı ve çok güzel bir davranış. Peygamberimiz (s.a.s.) bir hadis-i şeriflerinde; ‘Yedi sınıf insan vardır ki Allah Teala onları hiçbir gölgenin bulunmadığı (kıyamet) gününde Arş'ın gölgesinde gölgelendirir. Bunlardan birisi de Allah'a ibadetle büyüyen gençtir.’ buyurmuştur. İnşallah gençlerimizin bu davranışı hayat boyu devam eder." dedi. Cemaatli ile gerçekleştirilen sabah namazı sonrası çorba ikram edilerek sohbet edildi. 
•Haber Merkezi•

Anahtar Kelimeler:
‘Sabah Namazı Gençlik Buluşması’
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YOBÜ’de görevde yükselme neden yok?..
YOBÜ’de görevde yükselme neden yok?..
Masada Yozgat var
Masada Yozgat var
Üretime devam
Üretime devam
Sorunları yerinde dinledi
Sorunları yerinde dinledi
‘Film kısa anlamı büyük’
‘Film kısa anlamı büyük’
Asbestli borular değiştiriliyor
Asbestli borular değiştiriliyor
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim