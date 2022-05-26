‘Sabah Namazı Gençlik Buluşması’

Buluşmaya katılan gençlere teşekkür eden Müftü Mustafa Kayış, "Genç olup da namaz kılmak, namazı eda etmek çok anlamlı. Bu genç yaşta, uykunun tatlı zamanında kalkıp namaza gelmek çok anlamlı ve çok güzel bir davranış. Peygamberimiz (s.a.s.) bir hadis-i şeriflerinde; ‘Yedi sınıf insan vardır ki Allah Teala onları hiçbir gölgenin bulunmadığı (kıyamet) gününde Arş'ın gölgesinde gölgelendirir. Bunlardan birisi de Allah'a ibadetle büyüyen gençtir.’ buyurmuştur. İnşallah gençlerimizin bu davranışı hayat boyu devam eder." dedi. Cemaatli ile gerçekleştirilen sabah namazı sonrası çorba ikram edilerek sohbet edildi.

•Haber Merkezi•