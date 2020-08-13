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SAAT KULESiNE OPERASYON

Eskipazar Mahallesi’ndeki Saat Kulesi, Şeyhosman Mahallesi için tehlike oluşturduğu ileri sürüldü.

13 Ağustos 2020 Perşembe 00:34
SAAT KULESiNE OPERASYON

YOZGAT Belediyesi tarafından 2016 yılında Eskipazar Mahallesi’ndeki kavşağa yaptırdığı saat kulesi, Şeyhosman Mahallesi sakinleri için tehlike arz ettiği gerekçesiyle, belediye ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon ile söküldü. Saat Kulesi’nin sökülmesi sosyal medyada tartışmalara neden oldu. Şeyhosman Mahallesi Muhtarı Naci Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ‘’Eski belediye başkanı tarafından yaptırılan saat kulesi, mahalle sakinlerimiz için büyük tehlike oluşturması nedeniyle belediyemize defalarca başvuruda bulunduk. Başvurumuzu dikkate alıp, saat kulesini söken başkanımıza teşekkür ediyorum’’ açıklamasında bulundu. Muhtar Şahin, ‘’Mahallemizde can güvenliği tehlikesi olan saat kulesi belediyemizce kaldırıldı. İsteğimize çok kısa sürede cevap vererek; herhangi bir can ve mal kaybına sebebiyet vermeden gereğini yapan Belediye Başkanımız Celal Köse’ye mahallemiz adına çok teşekkür ederim’’ ifadelerini kullandı. Bu paylaşımların ardından önceki dönem Belediye Başkanı Kazım Arslan da devreye girip, tepkisini dile getirdi. 

Anahtar Kelimeler:
SAAT KULESiNE OPERASYON
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