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SAADET PARTİSİ’NDEN KINAMA

Yozgat’ta, Saadet Partisi İl Başkanlığı tarafından basın açıklaması yapılarak, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un Türkiye’ye davet edilmesi kınandı.

10 Mart 2022 Perşembe 00:01
SAADET PARTİSİ’NDEN KINAMA

Saadet Partisi tarafından 81 İlde eş zamanlı olarak yapılan basın açıklamaYozgat’ta Cumhuriyet Meydanı’nda yapıldı. Saadet Partisi Yozgat İl Başkanlığı tarafından  ‘Katil Herzog'u Ülkemizde Görmek İstemiyoruz’, ‘Zalimlerin Türkiye’de işi yok’, İsrail mi değişti siz mi ?’ ve ‘Özgür Filistin’e Selam’ pankartları açılarak iktidara çağrıda bulunuldu. Saadet Partisi Yozgat İl Başkanı Cemil Işıksoy, anormalliklerin normalleşme olarak takdim edilmesini reddettiklerini söyleyerek, ‘’Kudüs'e, Gazze'ye bombalar yağdıran, ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'yı kirli postallarıyla çiğneyen, çoluk-çocuk, kadın, yaşlı demeden mazlumları katledenlerin ülkemizde yeri yoktur ve olmayacaktır. Bizler, Cumhurbaşkanı'nın 2013 yılında açıkladığı ve bir türlü gerçekleşmeyen Gazze ziyaretini beklerken; katillerin ülkemize davet edilmesi akıl alır gibi değildir. Bizler hakikaten merak ediyor ve soruyoruz; Bugün değişen nedir? Ne değişmiştir ki böyle bir davette bulunulmuştur? Ne oldu "one minute" çıkışınıza? Bu Herzog denilen adamın Netanyahu denilen katilden farkı nedir? İsrail değişti de biz mi bilmiyoruz; yoksa iktidarda bulunanlar mı çok değişti; bu denklemde değişen nedir; bunu bizlere, aziz milletimize ve mazlum Filistin halkına açıklayın. Filistin'de Müslüman kardeşlerimize yapılan zulüm mü son buldu? Gazze’ye uygulanan abluka mı kalktı? Bu katiller, Filistinlilere uyguladığı soykırımdan vaz mı geçti; yoksa İsrail, bölgemizde kurguladığı tehlikeli planlarından vaz mı geçti?’’ tepki gösterdi. 
İKTİDARA ÇAĞRI 
Saadet Partisi Yozgat İl Başkanı Cemil Işıksoy, iktidara seslenerek sordukları sorulara vicdanlarının sesine kulak vererek cevaplamalarını istedi. Işıksoy, ‘’Türkiye toprakları; işgal, sömürü ve tahakkümden kurtuluş topraklarıdır. Emperyalizme karşı kazandığımız Kurtuluş Savaşımız sonucunda bu topraklar bizlere vatan, tüm mazlum coğrafyalara ise umut ışığı olmuştur. Gazi Meclis diye nitelendirdiğimiz Meclis’imiz; gazilik unvanını işgaller karşısında kazandığı zaferle almıştır. Siz, bir başka katil Şimon Peres'in Gazi Meclisimizde konuşturulduğu, alkışlandığı görüntüler birer utanç vesikası olarak arşivlerde ve hafızalarımızda dururken; bugün bir başka utanç verici adımı attınız! Bu aziz topraklar da bu milletin sinesi de hiçbir işgali ve işgalciyi kabul etmemektedir! Cumhurbaşkanı hangi toprakları yönettiğinin farkına varana kadar susmayacağız! İsrail işgal ettiği topraklardan çekilmeden, yağmaladığı toprakların, canına kıydığı Filistinli masumların ve Mavi Marmara katliamının hesabını vermeden, Filistin topraklarında, Bağımsız Filistin devleti kurulmadan İsrail ile ilişkiler hiçbir şart altında normalleşemez!’’ diye konuştu. İsrail ile normalleşen iktidarın Filistin ile anormalleşeceğini ifade eden Işıksoy, ‘’İsrail ile ilişkileriniz normalleşiyorsa, Gazze’de başına fosfor bombası atılan Müslümanlarla anormalleşiyordur. Bunun başka hiçbir izahı olamaz. Dostları; İsrail, ABD ve Rusya olup, düşmanlarının ise; Suriye, Mısır ve diğer İslam ülkeleri olan bir dış politika anlayışını da kabul etmiyoruz! Bizler bu davete en yüksek sesle itiraz ediyor; ülkemize ve aziz milletimizin Cumhurbaşkanı'na böyle bir adımı yakıştıramadığımızı altını çizerek ifade ediyoruz. Bugüne kadar uyardık, iktidarda bulunanlar kulak vermedi; en azından şimdi bu hatadan dönülmeli; Herzog'un ziyareti sonlandırılmalı ve ülkemizden defolup gitmelidir’’ dedi. 
ÖZGÜR FİLİSTİN’E 
SELAM 
Işıksoy, Saadet Partisi olarak tüm bu süreçlerin takipçisi olduklarını, Müslümanların uğradığı her haksızlığın karşısında olacaklarını belirterek, ‘’İktidar sahiplerinin ses çıkarmadığı, aksine kırmızı halılarla karşıladığı katillerden elbette bunların hesabını soracağımızın da bilinmesini isteriz. Mescid-i Aksa'ya, Kudüs'e, Gazze'ye, Özgür Filistin'e ve Filistinli Müslüman kardeşlerimize selâm olsun; "Zalimler için yaşasın cehennem!’’ şeklinde konuştu. •Sümeyye İlhan•
 

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