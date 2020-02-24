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RÜZGARLI’DAN ONLAR DA GEÇTi

Gazeteci-Yazar Abbas Satır’ın bir döneme damga vuran Rüzgarlı Sokağını anlatan eseri, ikinci baskısını yaptı.

24 Şubat 2020 Pazartesi 03:32
RÜZGARLI’DAN ONLAR DA GEÇTi

TÜRK Basın tarihinin önemli mekanlarından Ankara Basının da kalbi olan Rüzgarlı Sokağı anlatan Gazeteci-Yazar Abbas Satır, ‘Rüzgârlı Sokak / Bir Dönemin Basın Tarihi Mürekkep Kokulu Anılar’ adlı kitabınnın ikinci baskısı da bayilerdeki yerini aldı. Mesleğe 50 yıldan fazla emek veren Gazeteci Abbas Satır'ın kaleme aldığı Türk basının geçmişini, bugün geldiği noktayı anlatan ‘Rüzgârlı Sokak/Bir Dönemin Basın Tarihi ve Mürekkep kokulu Anılar’ kitabında, Yozgatlı gazetecilere de yer verildi. Gazetemiz yazarlarından Saygı Öztürk, Salim Taşçı, Seyfi Çelikkaya ile birlikte Başkent basın sektöründe uzun yıllar hizmet veren Umut Çevik ve Dursun Erkılıç’a da kitapta yer verildi, isimlerinden söz edildi. Çok partili hayata geçiş sürecinden sonraki hareketli dönemlere kadar, siyasal hayatın ilk elden tanıklığını yapan ve Türk basın tarihine yaşamsal bir katkı sağlayan Rüzgârlı Sokak'ta yaşadıklarını anlatan duayen Gazeteci Satır, kitabının amacını ‘’Bana, sokağın her köşesinin mürekkep kokulu havasını teneffüs etmiş, yıllarını sokağa vermiş olan diğer gazeteci arkadaşlarımın gözlemleri, acı-tatlı anıları rehber oldu’’ dedi.

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RÜZGARLI’DAN ONLAR DA GEÇTi
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