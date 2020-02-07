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Rüzgar çatıları uçurdu

AKDAĞMADENİ ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar bazı binaların çatılarının uçmasına ve tahrip olmasına neden oldu.

Rüzgar çatıları uçurdu

AKDAĞMADENİ ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar bazı binaların çatılarının uçmasına ve tahrip olmasına neden oldu.

07 Şubat 2020 Cuma 03:19
Rüzgar çatıları uçurdu

Çatıdan uçan molozların bir evin penceresinden içeriye girmesi sonucunda bir kişinin de yaralandığı belirtildi. Akdağmadeni ilçesi Seyrantepe Mahallesi’nde şiddetli rüzgar ile birlikte bazı binaların çatıları uçtu, bazı binalarında balkonunun bir bölümü uçtu. Çatının molozları tek katlı bir evin penceresinden içeriye girmesi sonucunda 21 yaşındaki bir şahsa isabet ederek, yaralanmasına neden oldu. Yaralı hastaneye kaldırılıp, tedavi altına alındı, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Akdağmadeni Belediyesi de itfaiye ve diğer ekipleri bölgeye yönlendirerek, olası sorunlara daha kısa sürede tedbir almak üzere konuşlandırdı. 

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Rüzgar çatıları Uçurdu
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