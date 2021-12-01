Rüzgar çatı uçurdu

Edinilen bilgilere göre, Yozgat'ın Atatürk Yolu güzergahında Kamyon Garajının arka kısmında yer alan bağ evinin çatısı, rüzgar nedeniyle uçtu. Çatıda hasar meydana geldi. Sabah saatlerinde başlayan kuvvetli rüzgar öğle saatlerinden itibaren etkisini artırarak fırtına, kuvvetli fırtına şeklinde esti. Yozgat Merkez ile birlikte Aydıncık ve Çekerek ilçelerinde tam fırtına şeklinde esti. Şiddetli rüzgar ilk belirlemelere göre Yozgat il merkezinde bağ evinin çatısını uçurdu.