RÜZGAR AYDINLATACAK!



BOZOK Üniversitesi tarafından Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının kullanımına yönelik 2009 yılında başlattığı çalışmaların ardından, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın gerçekleştirdiği araştırmalar, Yozgat’ta güneş enerjisine yönelik yatırımları da hızlandırdı. Ormanlık alanlarda baskıyı azaltmak amacıyla, orman köylerinde tesis edilen güneş enerjili su ısıtma üniteleri il genelinde yaygınlaştı. Sorgun ilçesinin Şahmuratlı Köyünde, güneş ocakları imalatı yapılıp, hizmete sunuldu.

RÜZGARDAN yararlanılarak bireysel enerji üretimi Yozgat’ta önceki yıllarda başladı. Bahçelerde, binaların çatılarında kurulan ‘rüzgar gülü’ ile elde edilen enerji ile sulama yapılıp, konutun ihtiyacı olan elektrik enerjisi üretilerek, kullanıldı.

Sorgun, Sarıkaya ve Boğazlıyan ilçelerinde kurulan sera tesisleri ile jeotermal ısıtma sistemleri devreye sokuldu, topraksız tarım uygulaması ile domates üretimine geçildi. Bugün sofralarımızda, kış aylarında bile tüketilen domatesler, sıcak su kaynaklarından yararlanılarak ısıtılan seralarda üretiliyor.

TÜRKEYE Rüzgar Enerjisi Birliği, güneş ve jeotermal kaynaklardan sonra şimdide ‘Rüzgar Enerjisi’ kullanımını yaygınlaştırmak üzere harekete geçti. Bu amaçla, aralarında Yozgat’ın da bulunduğu 32 bölgede kurulacak olan rüzgar enerjisi sistemlerinin ihalesi bugünden itibaren başlayacak. Yozgat’ta 50 Mw’lık Rüzgar Enerjisi elde edilecek tesisin kurulumu ile ilgili ihale yarın gerçekleştirilecek. Yarın Yozgat ile birlikte Adıyaman, Ardahan, Erzincan, Malatya, Hatay, Kahramanmaraş-Osmaniye, Kocaeli-Yalova’da kurulacak Rüzgar Enerjisi tesislerinin ihaleleri yapılacak.

YOZGAT ile birlikte 32 bölgede Rüzgar Enerjisi sistemlerinin kurulmasına yönelik hazırlanan projelerin ihale süreci bugün itibariyle başlayacak. Yozgat’ta kurulumu öngörülen 50 Mw gücündeki Rüzgar Enerjisi santralinin ihalesi ise yarın gerçekleştirilecek. Yozgat’ta bugüne kadar yürütülen güneş enerjisinden elektrik üretimine yönelik yatırımlara, şimdi de rüzgardan elde edilecek enerjinin kullanımı ile ilgili yatırımlar eklenecek. Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği Başkanı Mustafa Serdar Ataseven, rüzgar enerjisinin sadece Enerji Bakanlığı'nı ilgilendiren bir yatırım olmadığına dikkat çekerek, birçok bakanlığı ilgilendirmesi nedeniyle her bakanlığın kendi mevzuatını uyguladığını, bir mevzuatta yazan bir konunun, diğer bakanlığın mevzuatına uymaması nedeniyle de sürecin uzadığına dikkat çekti. Dışa bağımlılığımızı azaltama için çok önemli bir kaynak olarak görülen güneş ve rüzgar enerjisi üretimine yönelik yatırımların yaygınlaştırılması gerektiğinin altı çizildi. Yurt genelinde rüzgar enerjisine yönelik ihaleler bugünden itibaren Ankara'da başlayacak. 32 bölge için düzenlenecek ihaleler 5 gün sürecek. Yozgat’ın da aralarında bulunduğu 8 bölgeyi kapsayan ihale ise yarın gerçekleştirilecek. Yapılacak ihale ile Yozgat ile birlikte Erzincan’da 50 Mw kapasitede, Adıyaman, Ardahan – Kars, Kahramanmaraş –Osmaniye, Kocaeli – Yalova bölgelerinde 40 Mw, Hatay’da 30 Mw, Malatya’da ise 80 Mw kapasitede rüzgar enerjisi santral tesisi kurulacak.



