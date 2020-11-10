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Rüşvet parası seçimde HARCANDI MI?

Şefaatli ilçesinin önceki dönem Belediye Başkanı AK Partili Zeki Bozkurt için rüşvet raporu hazırlandığı ileri sürüldü. Müfettişlerin raporda, başkanın rüşvet aldığını, paraları seçimde kullandığının belirtildiği kaydedildi. Bozkurt, hakkındaki iddialırın doğru olmadığını, sürecin devam ettiğini söyledi.

10 Kasım 2020 Salı 00:49
Rüşvet parası seçimde HARCANDI MI?

ŞEFAATLİ ilçesinin 2009 ve 2014 yerel seçimleri sonucunda Belediye Başkanı seçilen, 2019 yılında ise seçimi kaybeden AK Partili Zeki Bozkurt hakkında İçişleri Bakanlığı tarafından ‘rüşvet’ iddiasıyla rapor hazırlandığı ileri sürüldü. Sözcü gazetesinden Ali Ekber Ertürk’ün haberine göre, İçişleri Bakanlığı denetçilerince hazırlanan raporda, eski başkan Zeki Bozkurt'un bir firmadan rüşvet aldığı, aldığı rüşvet parasını seçim dönemlerinde kullandığı iddiasına yer verildiği kaydedildi. Raporda, “Güneş enerjisi sistemi kurulmak üzere anlaşma yapılan firmadan şahsına 1 milyon lira rüşvet aldığına yönelik iddia için yeterli delil ve emareye ulaşıldı. Rüşvetleri, mali işlerini takip eden, ilçede esnaflık yapan karı-kocanın hesabına aktardı. Seçim dönemlerinde de bu parayı kullandı. Bu karı-koca da kendilerine borçlu kalan Bozkurt'un tarlalarına el koydu” ifadelerine yer verildi. Bozkurt'un, şartları uygun olmadığı halde askeriyeden ayrılan çok sayıda kişiye 30'ar bin liralık para karşılığı kadro verdiği, bu şekilde 85 uzman erbaşın belediyede memur kadrosuna geçirildiği belirtildi. Suçlanan Başkan Bozkurt, “Rapordan bilgim var. Savunmamızı hazırlıyoruz. İddialara gerekli cevapları vereceğim. Hepsi iftiradır” dediğine haberde yer verildi.
YOLSUZLUK SORUŞTURMASI
Cumhuriyet Halk Partisi Yozgat Milletvekili Ali Keven de, Şefaatli ilçesinde AKP'li belediye başkanı döneminde yaşanan ve ulusal basına yansıyan yolsuzluk iddiaları ile ilgili kamuoyunun bir açıklama beklediğini söyledi. Keven, “Ulusal basında çıkan haberlere göre Şefaatli Belediyesi'nde AKP döneminde yaşanan yolsuzluk iddiaları ile ilgili İçişleri Bakanlığı müfettişleri tarafından hazırlanan denetim raporlarında çok vahim iddialar bulunuyor. Bu yolsuzluk iddialarına Yozgat halkı bir cevap bekliyor!’’ dedi.  Keven, Şefaatli eski Belediye Başkanı Zeki Bozkurt'un seçimden sonra Ağustos ayında kaçırılarak darp edildiğini de hatırlattı, ‘’bu olay 85 uzman erbaşın belediye kadrosuna geçirilmesiyle mi ilgiliydi?’’ sorusunu yöneltti. Keven, “AKP’li önce ki belediye başkanı Zeki Bozkurt kamuoyunun da bildiği gibi seçimden sonra geçtiğimiz Ağustos ayında kaçırılarak darp edilmişti ve basına da yansımıştı. Bu darp olayı yolsuzluk iddiaları ile mi ilgiliydi? 85 uzman çavuş belediyeye memur olarak nasıl ve neden alındı? Madem ihtiyaç duyularak alındı neden 80'i başka kurumlara geçti veya istifa etti? Her biri için 30 biner lira alındığı söyleniyor. Yani toplam 2 milyon 550 bin lira yapıyor. Ayrıca bu kişilere yapılan 962 bin liralık maaş ödemesinin de elden geri verildiği ve mutemet görevlisinin banka hesaplarına yatırıldığı tespit edildiği raporda belirtiliyor. Küçük bir ilçede yaşanan bunca olay acaba AKP İl Başkanlığı’na ve genel merkezine yansımadı mı? Bu raporla ilgili Yozgat kamuoyu bir açıklama bekliyor" ifadelerini kullandı.

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Rüşvet Parası Seçimde HARCANDI MI?
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