RUHUN GIDASI

Yozgat Valiliği bünyesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Eğitim Stratejisinde Etkin Roller Projesi (ESER) kapsamında Aydıncık Halk Eğitim Merkezinde kurslar veriliyor. Bu doğrultuda ESER Projesinin alt projelerinden olan ‘66 Genç Müzisyen’ projesi kapsamında açılan kurslara Aydıncık Halk Eğitim Merkezi öğreticilerinden Leylahan Dağlı Şahin ilginin yoğun olduğunu söyledi. Kurslarda piyano, bağlama, gitar, ritim eğitimleri verildiğini dile getiren Şahin, ayrıca davul, kabak kemane gibi eğitimlerde verdiklerini vurguladı. Bir buçuk yıldır eğitim verdiklerine dikkat çeken Şahin, öğrencilerinin sıfırdan başladığını şuanda hepsinin çok iyi durumda olduğunun altını çizdi. Eğitime gelen kursiyerlerin sayısının sürekli değiştiğini anlatan Şahin, 50-60 öğrenci arasında sayılarının gidip geldiğini belirtti. Öğrencileri seviye seviye ayırarak ayrı ayrı eğitimler verdiğini anlatan Şahin, ‘’Daha sonra belli günler bunları birleştirip orkestra şeklinde ortak eserler etrafında toplayıp çalıştırıyoruz. 23 Nisan gibi gösterilere hazır olmak için Aydıncık Orkestrasını kurduk. Aynı zamanda bunları yayınladığımız Bozkırın Çocukları isminde bir proje yaptık. Kendi stüdyomuzu oluşturduk, Stüdyo da çocuklar tek tek 'Hastane Önünde İncir Ağacı' gibi Yozgat türküleri söylediler. Havaların ısınması ile birlikte önümüzdeki hafta klip çalışmalarına geçmeyi planlıyoruz. Kursiyerlerimiz Sadece çalmıyorlar, aynı zamanda söylüyorlar da. Pop, rock, Anadolu Rock, Barış Manço ve Türk Halk Müziği gibi her dalda müzik yapıp söylüyoruz. Kursiyerlerimizin de eğleneceği şekilde her çapta eğitim vermeye çalışıyoruz’’ dedi.

Öğrencilerin kurslara ilgisinin büyük olduğundan bahseden Şahin; ‘’Müthiş bir ilgi var, müthiş bir yetenek var. Ailelerden çok güzel izlenim aldık. Aileler çocuklarının Sosyal medyadan uzaklaşmadığını bu kurslar sayesinde artık telefonlarını bile ellerine almadıkları yönünde bize olumlu dönüşler yapıyorlar. Kursumuz ile birlikte telefondan uzaklaşan çocuklarımız, evlerinde ailelerine müzik çalıp, şarkı söyleyerek keyifli vakit geçirme imkanları da buluyorlar. Bu durum çocukların yüzlerinden de belli, kurslarımıza erkenden geliyorlar. 15-20 dakika önceden sınıfta olan kursiyerler müzik aletlerinin akortlarını yaparak dersin başlamasını hazır bir şekilde bekliyorlar’’ diye konuştu.

YEDİDEN YETMİŞE MÜZİK

Kurslara her yaştan kursiyerin katılım sağladığını anlatan Şahin; ‘’Kursiyerlerimiz İlkokul ve ortaokul ağırlıklı. Büyük gruplarımız da kurslarımıza katılım sağlıyor. Geçen sene uzaktan eğitim sürecinde oldukları için kurslarımıza katıldılar. Ama bu sene eğitimleri yüz yüze olduğu için sadece ara tatillerde ve hafta sonları kurslara katılım sağlıyorlar’’ şeklinde konuştu. •Sema Nur Koçaker•