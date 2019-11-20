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Ruhsat talepleri azaldı 

TÜRKİYE İstatistik Kurumu(TÜİK) Kayseri Bölge Müdürlüğünün verilerine göre Yozgat’ta belediyelerden talep edilen yapı ruhsatında düşüş gerçekleşti.

Ruhsat talepleri azaldı 

TÜRKİYE İstatistik Kurumu(TÜİK) Kayseri Bölge Müdürlüğünün verilerine göre Yozgat’ta belediyelerden talep edilen yapı ruhsatında düşüş gerçekleşti.

20 Kasım 2019 Çarşamba 04:04
Ruhsat talepleri azaldı 

Türkiye’de 2019 yılının ilk dokuz ayında bir önceki yıla göre, bina sayısının yüzde 57,1 yüzölçümü yüzde 58, değeri yüzde 48, daire sayısının ise yüzde 63 azaldığı tespit edildi.
Bu kapsamda Yozgat' ta Yapı Ruhsatı verilen binaların 2019 yılı Ocak-Eylül ayları toplamında; Yapıların toplam yüzölçümü 216 401 metrekare  iken; bunun  138, 435 metrekaresi konut, 42 868 metrekaresi konut dışı ve 35 098 metrekaresi ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.
Yozgat' ta Yapı Kullanma İzin Belgesi verilen binaların 2019 yılı Ocak-Eylül ayları toplamında; Yapıların toplam yüzölçümü 599 245 metrekare iken; bunun  345 489 metrekaresi konut,  124 208 metrekaresi  konut dışı ve 129 548 metrekaresi ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.
 

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