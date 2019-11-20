Ruhsat talepleri azaldı 

Türkiye’de 2019 yılının ilk dokuz ayında bir önceki yıla göre, bina sayısının yüzde 57,1 yüzölçümü yüzde 58, değeri yüzde 48, daire sayısının ise yüzde 63 azaldığı tespit edildi.

Bu kapsamda Yozgat' ta Yapı Ruhsatı verilen binaların 2019 yılı Ocak-Eylül ayları toplamında; Yapıların toplam yüzölçümü 216 401 metrekare iken; bunun 138, 435 metrekaresi konut, 42 868 metrekaresi konut dışı ve 35 098 metrekaresi ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.

Yozgat' ta Yapı Kullanma İzin Belgesi verilen binaların 2019 yılı Ocak-Eylül ayları toplamında; Yapıların toplam yüzölçümü 599 245 metrekare iken; bunun 345 489 metrekaresi konut, 124 208 metrekaresi konut dışı ve 129 548 metrekaresi ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.

