Rotanı kendin çiz

Nazilli Anadolu Lisesi İngilizce Öğretmeni Kadriye Çetin’in moderatörlüğünde gerçekleştirilen toplantıya öğrenciler ve öğretmenler katıldı. Düzenlenen online seminerde Böyükata, bilim okuryazarlığının öğrenilmesini, kişilik gelişimini, yapılan işin tadına varılmasını, eğitim için okul dışının kullanılmasını, eğitimin okul ve müfredatla sınırlı kalmamasını sağlayan proje tabanlı çalışmaların rolüne yönelik değerlendirmelerde bulundu. Böyükata ayrıca öğrencilere, proje faaliyetlerinde aktif olmanın öğrencilerin girişimci yanlarını geliştireceğini anlattı. Proje Döngüsü Yönetimi, proje hazırlık ve uygulama süreçleri ile stratejik planlama konularında da bilgiler veren Böyükata, uzaktan eğitim araçlarıyla da bilgi edinmenin mümkün hale geldiğine değinerek, okulların günümüzde öğrencilerin de birbirlerini eğittiği ortamlar olduğunun altını çizdi. Seminer sonunda soru cevap yapılarak seminer değerlendirildi. Katılımlarından dolayı Böyükata’ya teşekkür eden, Nazilli Anadolu Lisesi İngilizce Öğretmeni Kadriye Çetin,” Hocamıza yapmış olduğu eğitim için teşekkür ederiz. Gerçekten oldukça verimli bir eğitim oldu. Öğretim üyelerinin eğitimin her kademesiyle ile iletişim halinde olabileceğinin ve bunun gerekliliğinin en güzel örneğiydi” dedi.