Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Rotanı kendin çiz

Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Dr. Mustafa Böyükata, Nazilli Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen ‘Proje Temelli Düşünme Eğitimi’ programı kapsamında ‘Proje Seven Öğrenciler Rotasını Kendi Çizer!’ konulu online seminer verdi.

14 Nisan 2022 Perşembe 00:00
Rotanı kendin çiz

Nazilli Anadolu Lisesi İngilizce Öğretmeni Kadriye Çetin’in moderatörlüğünde gerçekleştirilen toplantıya öğrenciler ve öğretmenler katıldı. Düzenlenen online seminerde Böyükata, bilim okuryazarlığının öğrenilmesini, kişilik gelişimini, yapılan işin tadına varılmasını, eğitim için okul dışının kullanılmasını, eğitimin okul ve müfredatla sınırlı kalmamasını sağlayan proje tabanlı çalışmaların rolüne yönelik değerlendirmelerde bulundu. Böyükata ayrıca öğrencilere, proje faaliyetlerinde aktif olmanın öğrencilerin girişimci yanlarını geliştireceğini anlattı. Proje Döngüsü Yönetimi, proje hazırlık ve uygulama süreçleri ile stratejik planlama konularında da bilgiler veren Böyükata, uzaktan eğitim araçlarıyla da bilgi edinmenin mümkün hale geldiğine değinerek, okulların günümüzde öğrencilerin de birbirlerini eğittiği ortamlar olduğunun altını çizdi. Seminer sonunda soru cevap yapılarak seminer değerlendirildi. Katılımlarından dolayı Böyükata’ya teşekkür eden, Nazilli Anadolu Lisesi İngilizce Öğretmeni Kadriye Çetin,” Hocamıza yapmış olduğu eğitim için teşekkür ederiz. Gerçekten oldukça verimli bir eğitim oldu. Öğretim üyelerinin eğitimin her kademesiyle ile iletişim halinde olabileceğinin ve bunun gerekliliğinin en güzel örneğiydi” dedi. 

Anahtar Kelimeler:
Rotanı Kendin çizIlerigazetesi2022NişanPerşembeYozgatIleriGazeteHaber14 NisanMUSTAFA BÖYÜKATANazilli Anadolu LisesiProje Temelli Düşünme EğitimiBozok üniversitesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tarihi eser ele geçirildi
Tarihi eser ele geçirildi
Deneyap Teknoloji Atölyesi
Deneyap Teknoloji Atölyesi
Başkan esnafın yanında
Başkan esnafın yanında
iftar buluşmalarına devam
iftar buluşmalarına devam
Fidanlar toprakla buluştu
Fidanlar toprakla buluştu
Büyüksoy Deva Parti'sinde
Büyüksoy Deva Parti'sinde
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim