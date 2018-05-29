Römorkun altında kaldı

Edinilen bilgiye göre, Belencumafakılı köyünde 4 yaşındaki Elif Rana E, dedesi 48 yaşındaki Yusuf E.'nin geri manevra yaptığı traktörün kömür yüklü römorkunun altında kaldı. Elif Rana E. olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Elif Rana’nın cenazesi Yozgat Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yusuf. E. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.