Romanya’ya çıkarma yaptık

YOZGATLI işadamı Hasan Kayaaslan’ın Ankara’da kurduğu Optima Technic firması tarafından, korona virüsü ile mücadeleye yönelik üretimine başlanılan yoğun bakım üniteleri Avrupa ülkelerinde yoğun ilgi ile birlikte talep de giderek artıyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan, ülkemizde de binlerce insanın vefat etmesine sebep olan Korona Virüsü (covid-19) izolasyonunun sağlanmaya yönelik Optima Technic firması da kolları sıvadı. Romanya için üretilen 60 yataklı 5 Yoğun Bakım Treylerinin açılışı, Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis tarafından yapıldı. İşadamı hemşehrimiz Hasan Kayaaslan, Ankara Başkent OSB’de Mobil Hastanelerin üretimini yaparak, Avrupa ülkelerine ihraç ettiklerini söyledi. Kayaaslan, sahibi olduğu Optima Technic firması olarak, Korona Virüsünün ortaya çıkması sonrasında yeni bir proje geliştirerek, Korona Virüsüne yakalanan hastaların tedavilerinin yapılması için dış ortamdan tamamen izole edilmiş Hepa Filter sistemi ile negatif basınçlı Treyler Üzeri Yoğun Bakım Üniteleri ürettiklerini kaydetti. Kayaaslan, ‘’5 hafta gibi kısa bir zamanda 60 yataklı 5 Yoğun Bakım Ünitesi üreterek, karayolu ile Romanya'ya gönderdik. Ürünlerin açılışı Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis tarafından törenle yapıldı’’ dedi. Karaaslan, Cumhurbaşkanı Klaus, Türkiye’den aldıkları yoğun bakım araçları sayesinde Korona virüsten etkilenen vatandaşların tedavisinde önemli yol kat edileceğini söylediğinin de altını çizdi. Karaaslan, 5 hafta gibi kısa sürede içerisinde Hepa Filtrasyonu, temiz hava sistemi, Hava kilitleme sistemi, yoğun bakım, medikal gaz sistemini içeren 5 aracı üretmenin gururunu yaşadıklarını da sözlerine ekledi.