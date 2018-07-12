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Roma yolu tamam

SARIKAYA ilçesinde bulunan tarihi Roma Hamamı önünde Sarıkaya Belediyesi tarafından yol çalışması yapıldı.

Roma yolu tamam

SARIKAYA ilçesinde bulunan tarihi Roma Hamamı önünde Sarıkaya Belediyesi tarafından yol çalışması yapıldı.

12 Temmuz 2018 Perşembe 07:00
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Roma yolu tamam

Sarıkaya Belediyesi tarafından yapılan yol ve temizlik çalışması tamamlandı. İlçeye gelen turist ve ziyaretçilerin kullandığı yolu iyileştiren ve temizlik çalışması yapan Sarıkaya Belediyesi, çalışmaların ardından yolu temizleyerek trafiğe açtı.
Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, sadece ilçe merkezinde çalışmadıklarını belirterek, ilçenin her mahallesinde ekiplerin çalıştığını söyledi.

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