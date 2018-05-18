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Roma hamamını gezdiler

SARIKAYA Belediye Başkanı Ömer Açıkel, Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde barınan engellileri ağırladı.

Roma hamamını gezdiler

SARIKAYA Belediye Başkanı Ömer Açıkel, Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde barınan engellileri ağırladı.

18 Mayıs 2018 Cuma 07:00
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Roma hamamını gezdiler

Engelliler Haftası kutlama etkinlikleri kapsamında Sarıkaya ilçesine giden engelliler, Başkan Açıkel’in konuğu oldu. Başkan Açıkel, engellilere ilçe merkezindeki Sarıkaya Roma Hamamı kalıntılarını gezdirdi, Yozgat tarihi ve kültürü hakkında bilgi verdi. Engelliler daha sonra, Sorgun Gedikhasanlı Şakir Efendi türbesini ziyaret ederek, Yozgat’ın önemli değerlerini tanıma ve dua etme fırsatı buldu. 

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