Roma hamamını gezdiler

Engelliler Haftası kutlama etkinlikleri kapsamında Sarıkaya ilçesine giden engelliler, Başkan Açıkel’in konuğu oldu. Başkan Açıkel, engellilere ilçe merkezindeki Sarıkaya Roma Hamamı kalıntılarını gezdirdi, Yozgat tarihi ve kültürü hakkında bilgi verdi. Engelliler daha sonra, Sorgun Gedikhasanlı Şakir Efendi türbesini ziyaret ederek, Yozgat’ın önemli değerlerini tanıma ve dua etme fırsatı buldu.