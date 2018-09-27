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ROMA HAMAMINA YOĞUN iLGi

ANTALYA Muratpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen 4. Yöreler Renkler Festivaline Sarıkaya ilçe merkezindeki Roma Hamamı kalıntıları damga vurdu.

ROMA HAMAMINA YOĞUN iLGi

ANTALYA Muratpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen 4. Yöreler Renkler Festivaline Sarıkaya ilçe merkezindeki Roma Hamamı kalıntıları damga vurdu.

27 Eylül 2018 Perşembe 07:00
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ROMA HAMAMINA YOĞUN iLGi

Etkinliklere katılan Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, Tarihi Roma Hamamının tanıtımının yanında Yozgat yöresinin çeşitli tarımsal ürünlerinden yapılan gıda maddelerinin de tanıtımını yaptıklarını söyledi. Açıkel, ‘’Daha önceki fuarlarda olduğu gibi bu fuarda da hazırladığımız maketlerle ve görsellerle Roma hamamını tanıtmaya çalışıyoruz. Tanıtıcı klipler hazırlatıp bunları sosyal paylaşım siteleriyle daha çok insana ulaşması sağlandı. Ankara'da fotoğraf sergisi düzenleyip, tanıtımlarımızı sürdürdük. Bu konuda bize destek sağlayan ORAN Kalkınma Ajansına ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum’’ diye konuştu.
Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, Roma Hamamı kalıntılarının maketine ilginin Antalya’da da yoğun olduğunu belirterek, maket üzerinde tarihi yapının özelliklerini anlattıklarını, bir çok kişinin canlı görmek istediklerini kaydetti.

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