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Roma Hamamı’na kim engel oluyor?

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, TBMM’de 2020 bütçe görüşmelerinde Sarıkaya Roma Hamamı’nda yaşanan sıkıntıları yeniden gündeme getirdi.

Roma Hamamı’na kim engel oluyor?

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, TBMM’de 2020 bütçe görüşmelerinde Sarıkaya Roma Hamamı’nda yaşanan sıkıntıları yeniden gündeme getirdi.

12 Aralık 2019 Perşembe 04:04
Roma Hamamı’na kim engel oluyor?

Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 2020 bütçe teklifi görüşmelerinde yaptığı konuşmada Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a Yozgat’ın turizm potansiyelini anlatarak Sarıkaya Roma Hamamı için ciddi bir kaynak talep eden Keven, tarihte ‘Basilica Therma’ diye bilinen Roma Hamamı’nı yeniden gündeme getirdi.
Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Bakan Ersoy’a yönelik yaptığı konuşmaya gelen cevap yazısını da kamuoyuyla paylaşan Keven, gelen cevap yazısında Roma Hamamı’nın birinci derece arkeolojik sit alanı ilan edildiğine değinildiğini, mülkiyeti Yozgat İl Özel İdaresi’ne ait olan Roma Hamamı’nda 6 yıl süren kazı çalışmasıyla 2014 yılında havuzların ortaya çıkarıldığı ve 3 binanın kamulaştırılarak 2014’te yıkıldığının belirtildiğini söyledi.
Keven, 2019 yılında ise bakanlığa herhangi bir talepte bulunulmadığının söylendiğini anlatarak,
“Şimdi ilimizin yöneticilerine, mülkiyet sahibi Yozgat İl Özel İdaresi’ne ve mülki amiri Sayın Yozgat Valisi’ne soruyorum. Bunca emek verilen bunca zaman harcanmış olan Sarıkaya Roma Hamamı için 2019 yılı boşa mı geçti? Şuan neden bir çalışma yok? Buna sebep olanlar kimlerdir?”
Sit alanında bulunan eski kaplıcanın ve ek yapılarının neden yıkılamadığını soran Keven, “Kazı çalışmasının önünde engel olan İl Özel İdaresi’ne ait bu kaplıca binası AKP Sarıkaya İlçe Başkanı tarafından mı işletiliyor diye sordu.
Sit alanında bulunan eski kaplıca ve dükkanların neden yıkılmadığını soran Keven, mülkiyeti vatandaşa ait olan dükkanların yıkıldığını, İl Özel İdaresi’ne ait yerlerin yıkılamayış sebebini de sorarak,
“Burayı AKP ilçe başkanının işletiyor olması olabilir mi? Bunu Sarıkayalı hemşerilerimiz ve tüm Yozgat kamuoyu merak ediyor” diye konuştu.
Keven, bakanlığın cevap yazısında, 2019 yılına ilişken herhangi bir talep iletilmediğinin altını çizerek,
“Bu ne demek oluyor? İlgili kurumlar kulağının üstüne yattı ve bir yılımız daha heba oldu. Sarıkaya’da bulunan bu doğa ve tarihi miras Roma Hamamı’nın tüm Yozgat’a katkı sağlayacağını, ciddi turist potansiyeline sahip olacağını ve burada açılan termal tesislerin daha rahat tanıtım yapacağına inanıyorum. Ancak bu şekilde bakanlıklardan ‘bir talep olmadı’ diye yazı gelince ilimiz adına üzülüyorum. Yozgat böyle ilgisizliği hak etmiyor” şeklinde konuştu.

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