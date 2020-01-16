Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -3°
açık
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
120939
ALTIN
294.104
DOLAR
5.8690
STERLİN
7.6642
EURO
6.5491

Roma hamamına akademik destek

SARIKAYA ilçesinde bulunan tarihi Roma Hamamı kalıntılarıyla ilgilenen Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nden bir grup Akademisyen ilçeye geldi.

Roma hamamına akademik destek

SARIKAYA ilçesinde bulunan tarihi Roma Hamamı kalıntılarıyla ilgilenen Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nden bir grup Akademisyen ilçeye geldi.

16 Ocak 2020 Perşembe 03:37
Roma hamamına akademik destek

aymakam Yasin Özcan ile görüşen, akademisyenler tarihi Roma Hamamı ile ilgili bilgi aldı. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinden Prof. Dr. Hasan Okuyucu, Öğretim Üyesi Dr. Nurcin Çelik, Öğretim Üyesi Dr. Rukiye Çetin, İdari Personel Enes Öcal’a Yozgat İl Kültür Turizm Müdürü Hasan Şenyurt eşlik etti. Kaymakam Yasin Özcan'ı makamında ziyaret eden akademisyenler, Tarihi Roma Hamamı ile ilgili Avrupa Birliği ve Kültür Bakanlığı ortaklığında yapılan proje çağrısına ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantı sonunda Antik Roma Hamamının restorasyonu ve ören yeri çevre düzenlemesi, koruma imar planı gibi konularda işbirliği yapılması konusunda anlaşmaya varıldı.

Anahtar Kelimeler:
Roma Hamamına Akademik Destek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YOZGAT'A KiMSE GELMEMiŞ
YOZGAT'A KiMSE GELMEMiŞ
BiRLiK KURULACAK MI?
BiRLiK KURULACAK MI?
TMO'ları Meclise Taşıdı
TMO'ları Meclise Taşıdı
KOP Proje Havuzu tanıtıldı
KOP Proje Havuzu tanıtıldı
Şikayetler karara bağlandı
Şikayetler karara bağlandı
Codar, bilgilendirdi
Codar, bilgilendirdi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim