Roma hamamına akademik destek

aymakam Yasin Özcan ile görüşen, akademisyenler tarihi Roma Hamamı ile ilgili bilgi aldı. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinden Prof. Dr. Hasan Okuyucu, Öğretim Üyesi Dr. Nurcin Çelik, Öğretim Üyesi Dr. Rukiye Çetin, İdari Personel Enes Öcal’a Yozgat İl Kültür Turizm Müdürü Hasan Şenyurt eşlik etti. Kaymakam Yasin Özcan'ı makamında ziyaret eden akademisyenler, Tarihi Roma Hamamı ile ilgili Avrupa Birliği ve Kültür Bakanlığı ortaklığında yapılan proje çağrısına ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantı sonunda Antik Roma Hamamının restorasyonu ve ören yeri çevre düzenlemesi, koruma imar planı gibi konularda işbirliği yapılması konusunda anlaşmaya varıldı.