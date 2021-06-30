Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1372
ALTIN
494.773
DOLAR
8.7277
STERLİN
12.0978
EURO
10.3913

Roma hamamı tanıtımı

Yozgat’ın Sarıkaya ilçe merkezinde bulunan, 2018 yılında UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne alınan ve ‘Kral Kızı’ adıyla bilinen Basilica Therma Roma Hamamı'nın tanıtımına yönelik çekimler yapıldı.

30 Haziran 2021 Çarşamba 00:26
Roma hamamı tanıtımı

Turkey Fashion Week’ kapsamında ünlü tasarımcılara ait kreasyonların katalog çekimleri için gelen konuklar Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel tarafından Tarihi Roma Hamamı’nda karşıladı. Kayseri'de yaşayan Roma kralının amansız bir hastalığa yakalanan kızının burada iyileşip ayağa kalktığına inanılan Roma Hamamı kalıntıları ve havuzları, 2014 yılında Sarıkaya Belediyesi ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce başlatılan kazı sonrası gün yüzüne çıkarıldı. Mankenler, rol alıp, gün boyunca katolog için çekimler titizlikle yapıldığı bildirildi. 

Anahtar Kelimeler:
Roma Hamamı Tanıtımı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakana AMATEM sorusu
Bakana AMATEM sorusu
ALANDA RESiM SERGiSi
ALANDA RESiM SERGiSi
PTT binası Kütüphane oluyor
PTT binası Kütüphane oluyor
Çalmadan Girebilirsin
Çalmadan Girebilirsin
2 DERNEKLi TARIM KENTi
2 DERNEKLi TARIM KENTi
Gençler Konya’ya uğurlandı
Gençler Konya’ya uğurlandı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim