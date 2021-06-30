Roma hamamı tanıtımı

Turkey Fashion Week’ kapsamında ünlü tasarımcılara ait kreasyonların katalog çekimleri için gelen konuklar Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel tarafından Tarihi Roma Hamamı’nda karşıladı. Kayseri'de yaşayan Roma kralının amansız bir hastalığa yakalanan kızının burada iyileşip ayağa kalktığına inanılan Roma Hamamı kalıntıları ve havuzları, 2014 yılında Sarıkaya Belediyesi ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce başlatılan kazı sonrası gün yüzüne çıkarıldı. Mankenler, rol alıp, gün boyunca katolog için çekimler titizlikle yapıldığı bildirildi.