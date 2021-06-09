ROMA HAMAMI TANITILDI

Sarıkaya ilçe merkezindeki Roma Hamamı Kalıntılarının tanıtımına yönelik etkinliklerde gönüllü olarak görev alan Sarıkaya İlçe Milli Eğitim müdürü Abdullah Arkan, İmam Hatip Lisesi Öğretmenleri ile idarecilerine kültürel miras ve medeniyetler farkındalığı alanında bilgilendirmelerde bulundu. Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından Öğretmen ve Eğitim yöneticilerine yönelik ‘Eğitim, bilim, tarih, medeniyet ve kültürel mirasımız’ ile ilgili farkındalık eğitimleri planladı. Sarıkaya ilçesinde de, bu kapsamda Basilica Roma Hamamı kalıntıları hakkında bilgilendirme yapıldı. Arıkan, 2018 yılında UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi’ne alınan Sarıkaya Roma Hamamı, diğer adıyla Kral Kızı Hamamının antik isminin ‘Basilica Therma (Aqua Sarvenae)’ olduğunu söyledi. Arıkan, Sarıkaya Roma Hamamı'nın büyük kısmının yıkık, yalnızca tonozlu arka mekâna geçişi sağlayan batı cephe duvarının ayakta kalabildiğini hatırlatarak, bu kısımda 10 gözlü ve 2 katlı mermer, kemerli bir duvarın bulunduğunu bildirdi. Arıkan, yapı üzerine sonradan yapılan eklentilerle oldukça tahrip edilmiş olmakla birlikte 2010 yılında Yozgat turizmine katkı sağlaması amacıyla başlatılan temizlik kazılarının devam ettiğini de kaydetti.