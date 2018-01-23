ROMA HAMAMI MAKETİ HAZIR

Dünyanın en önemli 10 turizm etkinliğinden biri olarak kabul edilen, EMİTT Fuarı’nda Yozgat’ın turizm zenginlikleri, sosyal ve kültürel güzellikleri ile jeotermal kaynaklarının tanıtımının yapılacağı belirtildi. Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, bu tür organizasyonların bir ilin tanıtımı için önemli olduğuna dikkat çekerek, “Yozgat’ın da tanıtıma ihtiyacı var. Gerek termal kaynaklarımızla, gerek Çamlık Milli parkımızla gerekse spor turizmine yapılacak olan yatırımlarla, spor ve doğa turizminin merkezi olacak bu bölgede, tanıtıma ihtiyacımız var. Bu fuarda, termal kaynaklarımızı, Çamlık Milli Parkı’nı, Roma Hamamı kalıntılarını, Kazankaya Kanyonunu ön plana çıkaracağız. Daha önceki yıllarda da katılım sağlanmış ama şimdi daha farklı bir anlayışla katılım sağlayacağız” dedi.

TERMAL TANITILACAK

EMİTT Fuarı’nda Yozgat’ın ana teması jeotermal zenginlikler olacak. Yerköy, Saraykent, Sorgun, Boğazlıyan’da bulunan jeotermal kaynakların potansiyeli, su sıcaklıkları ve yatırım konusunda sağlanan avantajları anlatılacak. Fuarda yatırımcılarla iletişimler kurularak, Yozgat’a davet edilecek. Yozgat’ın simgelerinden Saat Kulesi ile Sarıkaya ilçesinde bulunan tarihi Roma Hamamı’nın dev maketleri Aydıncık ilçesindeki sanat atölyesinde hazırlandı.