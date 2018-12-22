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Rol Model Oldular

YOZGATLI Milli Güreşçi Rıza Kayaalp ile Taha Akgül sporun rol modelleri oldular. Serbest Güreş Süper Ligi'nde şampiyon olan ASKİ Spor’da teknik direktörü Abdullah Çakmar, başkent takımının şampiyon güreşçileri Taha Akgül ve Rıza Kayaalp'in "Rol Model" sporcular olduğunu söyledi.

Rol Model Oldular

YOZGATLI Milli Güreşçi Rıza Kayaalp ile Taha Akgül sporun rol modelleri oldular. Serbest Güreş Süper Ligi'nde şampiyon olan ASKİ Spor’da teknik direktörü Abdullah Çakmar, başkent takımının şampiyon güreşçileri Taha Akgül ve Rıza Kayaalp'in "Rol Model" sporcular olduğunu söyledi.

22 Aralık 2018 Cumartesi 07:00
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Rol Model Oldular

Abdullah Çakmar, son dünya şampiyonasına erken turda veda eden Taha Akgül ile Rıza Kayaalp'in karakterleri, kariyerleri ve hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Milli güreşçiler Taha ve Rıza'nın elde ettiği başarıların 150 yıl sonra da konuşulacak derecede önemli olduğunu belirten Çakmar, "Taha ve Rıza, tarihi başarılar elde ederek ülkemize önemli katkılar sunan iki rol model sporcudur" dedi.

Avrupa ve dünya şampiyonalarının aksine olimpiyatlarda madalya sayısının düştüğüne dikkati çeken Çakmar,

"Son olimpiyatta tek bir altın madalya aldık o da Taha Akgül ile geldi. Bir yol kazası geçirdik. Bu yol kazası bizim olimpiyatlarda başımıza gelseydi daha üzücü olurdu." diye konuştu."İlimde, bilimde, sanatta, sporda hep mucit insanlar dünyaya gelmiştir. Bu çocuklar da Türk sporunun, dünya sporunun mucitleri arasındadır." ifadelerini kullanan Çakmar, Taha ve Rıza'nın dünya güreşine ivme kazandırdıklarını aktardı.

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