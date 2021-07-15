ROL MODEL OLDU

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenlenen ‘Erken yaşta ve zorla evliliklerle mücadele eğitim semineri’ kapsamında rol model kadın buluşmaları Yozgat’ın Yenifakılı ilçesinde yapıldı. Aydıncık Kadın Girişimi İşletme ve Üretim Kooperatifi Başkanı Nimet Türker, düzenlenen seminerde rol model kadın olarak deneyim ve tecrübelerini paylaştı. Türker, ‘’Böyle güzel bir organizasyona örnek rol model kadın olarak davet edilmekten onure oldum çok mutluluk duydum. Emeği geçen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Yozgat İl Müdürlüğü ve katkı sağlayanlara çok teşekkür ederim’’ dedi.