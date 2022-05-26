Boğazlıyan Millet Kıraathanesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen programda Yozgat Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü meslek elemanı Sosyolog Merve Er ile Psikolojik Danışman Kübra Şenöz tarafından ‘Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele’ eğitimi semineri verildi. Rol model kadın buluşması programına konuşmacı olarak Boğazlıyan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Sevda Şahin, Jandarma Astsubay Çavuş Güllü Şimşek, Jandarma Astsubay Çavuş Safure Özkul Balaban, Boğazlıyan Yenipazar Karşıyaka Mahallesi muhtarı Vjollca Kızılasalan katıldı.

Program ile ilgili açıklama yapan Sosyolog Merve Er, “Programın içeriğinde küçük yerlerde çocukların eğitim hayatına devam etmesi ve istihdama katılması için yeterli motivasyona sahip olmadığı ve çevresinde başarısından ilham alabileceği kişiler bulunmadığı belirtilmiştir. Bu sebeple öğrencilerin başarısından örnek alabileceği ilimizde yetişmiş eğitimli, meslek sahibi kadınlarla lise öğrencilerini buluşturulmuştur. Öğrencilerin hayat boyu rol model alabilecekleri insanlar ile etkileşimi sağlanmıştır” dedi.

Program sonunda katılımcılara çeşitli hediyeleri takdim edildi.

•Haber Merkezi•

