Yozgat Şehir Hastanesi Fizik Tedavi Ünitesi’nde bulunan Robotik Rehabilitasyon Cihazı sayesinde hastanenin alanında tecrübeli ve uzman kadrosu ile hastalar, yürüme yeteneklerini yeniden kazanıyor ve geliştiriyorlar. Robotik rehabilitasyonun en etkin tedavi seçeneklerini sunduğunu ifade eden Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Mustafa Kozan, ‘’Robotik rehabilitasyon, inme(felç), serebral palsi (CP), multiple skleroz (MS), omurilik yaralanması, parkinson gibi hareket sistemini etkileyen hastalıklardan dolayı yürüyemeyen veya düzgün yürüme yeteneğini kaybetmiş kişilerde kullanılan bir tedavi yöntemidir. Robotik rehabilitasyon sistemi ile tekrar yürüme yeteneği ve düzgün yürüme paterni çok kısa sürede hastalarımıza kazandırıyoruz. Ünitenin vermiş olduğu hizmet ile yaptığı etkin ve başarılı tedaviler Türkiye’nin her yerine ulaştı’’ diye konuştu. Sümeyye İlhan