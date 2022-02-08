Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Robotik Rehabilitasyon

Yozgat Şehir Hastanesi’nde kullanılan Robotik Rehabilitasyon cihazı ile hastalar sağlığına kavuşuyor.

08 Şubat 2022 Salı 00:00
Robotik Rehabilitasyon

 Yozgat Şehir Hastanesi Fizik Tedavi Ünitesi’nde bulunan Robotik Rehabilitasyon Cihazı sayesinde hastanenin alanında tecrübeli ve uzman kadrosu ile hastalar, yürüme yeteneklerini yeniden kazanıyor ve geliştiriyorlar. Robotik rehabilitasyonun en etkin tedavi seçeneklerini sunduğunu ifade eden Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Mustafa Kozan, ‘’Robotik rehabilitasyon, inme(felç), serebral palsi (CP), multiple skleroz (MS), omurilik yaralanması, parkinson gibi hareket sistemini etkileyen hastalıklardan dolayı yürüyemeyen veya düzgün yürüme yeteneğini kaybetmiş kişilerde kullanılan bir tedavi yöntemidir. Robotik rehabilitasyon sistemi ile tekrar yürüme yeteneği ve düzgün yürüme paterni çok kısa sürede hastalarımıza kazandırıyoruz. Ünitenin vermiş olduğu hizmet ile yaptığı etkin ve başarılı tedaviler Türkiye’nin her yerine ulaştı’’ diye konuştu. Sümeyye İlhan 

Anahtar Kelimeler:
Robotik RehabilitasyonIlerigazetesişubatSalı2022Yozgat şehir HastanesiCihazRobotikRehabilitasyonYozgat Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ÜnitesiUzman Doktor Mustafa KozanFelçCPMS
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hizmet-iş’te seçim zamanı
Hizmet-iş’te seçim zamanı
Güven tazeledi
Güven tazeledi
Araç alırken dikkat
Araç alırken dikkat
Çalışmalar Başladı
Çalışmalar Başladı
Çalışkan'ın cenazesi defnedildi
Çalışkan'ın cenazesi defnedildi
Fikirlerini Projeye Dönüştürdüler
Fikirlerini Projeye Dönüştürdüler
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim