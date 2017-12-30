RiSKiMiZ ARTTI!

DEPREM haritası 21 yılın ardından güncellendi. ODTÜ, Boğaziçi, Akdeniz, Çukurova, Sakarya Üniversitesi, Maden Teknik Arama Genel Müdürlüğü ve AFAD yetkililerinin çalışmalarıyla hazırlanan haritanın Pazartesi günü Bakanlar Kurulu’na sunulması bekleniyor. Hürriyet Gazetesinin haberine göre, deprem tehlikesini mahalle mahalle gösteren haritada, İstanbul’un Avrupa yakasında artış dikkat çekti. Van ve Erzincan’da riskin sınırlı gösterilmesi şimdiden tartışma yarattı. Ankara’da ise risk ciddi oranda azaldı.

YOZGAT, hazırlanan yeni haritada 3’üncü riskli bölgeye kaydırıldı. Yozgat’ta mühendislerin hazırlanan bu yeni haritaya göre deprem yükünü hesaplayarak, inşaat yapacakları kaydedildi. Bir önceki haritada temel işlemlerin aynı deprem tehlikesini bölgelere böldüğü, yeni çalışmada ise, fay hatlarından sismik kaynaklara yaklaştıkça deprem tehlikesinin arttığı, uzaklaştıkça azaldığının kabulünün öngörüldüğü ifade edildi.