RiSK YOK AMA!

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından 1 Ocak 2019'da güncellenen ‘Türkiye'nin deprem bölgeleri’ haritasına göre, Yozgat, deprem konusunda en güvenilir il olma özelliğini koruyor. Son yapılan değerlendirmelerde, risk taşıyan çevre illerde muhtemel deprem olaylarından Yozgat’ın da etkilenip, zararlara neden olabileceği, bu nedenle rehavete kapılmadan hareket edilmesi gerektiğine dikkat çekildi. Yozgat’ın tamamına yakını 3. Derece deprem riski taşırken, diğer bir kısmı 2. Derece, ufak bir kesimi de birinci derece deprem bölgesi olarak haritada yer alıyor. Yozgat sınırları içinde, deprem üretecek herhangi bir aktif fay hattının bulunmadığı, bu nedenle merkez üssü Yozgat olan yıkıcı bir depremin yaşanmasının söz konusu olmadığı aktarıldı. Ancak Kuzey Anadolu Fay Hattı ile Kırşehir-Keskin Fay Zonu boyunca meydana gelecek depremlerin Yozgat’ı az da olsa etkileyebileceğine dikkat çekildi. Yozgat il Merkezi ile birlikte Akdağmadeni, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Sorgun, Şefaatli ilçeleri 3’üncü derecede deprem riski taşıyan bölgeler olarak sıralanıyor. Aydıncık ve Yerköy ilçeleri ikinci derecede deprem riski taşıyor.

DEPREM BEKLENTİSİ

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Aysun Aykan, Habertürk'ten Alper Uruş'a yaptığı değerlendirmelerde, fay hatlarının şu günlerde art arda hareketlendiğine dikkat çekti. Türkiye'de 24 kent ve 80 ilçenin fay hattı üzerinde olduğunu vurgulayan Aykan, deprem üretebilecek fay hatlarını da açıkladı. Aykan, ‘’Türkiye’de yaklaşık 20 yerde deprem üretme olasılığı olan fay var. Marmara'da mutlaka deprem olacak ve bu deprem 28 milyon kişiyi etkileyecek. Büyüklüğü 7.6 olabilir’’ diye konuştu. Aykan’ın risk altında olduğuna dikkat çektiği 24 ilden Tokat ve Kayseri Yozgat ile sınır olması, bu illerde yaşanacak deprem olaylarından Yozgat’ı da etkileyeceği ifade edildi. Aykan, ‘’Türkiye'nin birçok yerinde deprem üretme zamanını doldurmuş ve yeterli gerilimi biriktirmiş faylar var. Yapılan çalışmalara göre, sismik boşluk olarak değerlendirilen faylar, yakın bir gelecekte tekrar deprem olacağını gösteriyor; fakat depremin tam zamanını bilemiyoruz’’ uyarısında bulundu. Aykan, depremden sonra geri getirilmesi mümkün olmayan iki şeyin bulunduğunu, bunlardan ilkinin can kaybı, ikincisinin de kaybolan tarihi ve kültürel varlığımız olduğunu aktardı. Aykan, deprem yönetmeliğine uyulması ve yapı denetim ile can kaybının azaltmanın mümkün olduğunu, kültürel varlıkları onarmanın ise uzmanlık gerektiren bir konu ve zor bir iş olduğuna vurgu yaptı. Aykan, ‘’Çünkü bir tarihi yapıya ulaşıp o tarihi yapıyı güçlendirmeyi sağlayacak insan sayısı az ve izin alınması gereken merciler çok fazla. Bu konuya önem vermemiz gerekiyor. Tarihi yapıların etrafına koruyucu istinat yapıları gibi inşa edilebilir’’ diye konuştu. •HABER MERKEZİ•